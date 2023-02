Au Brunei, le PM Pham Minh Chinh met en avant les domaines émergents

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé samedi 11 février à Bandar Seri Begawan à une table ronde avec les entreprises énergétiques et pétrolières et gazières du Brunei, dans le cadre de sa visite en cours au Brunei.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh à une table ronde avec les entreprises énergétiques et pétrolières et gazières du Brunei, à Bandar Seri Begawan, le 11 février. Photo: VNA

Les délégués ont discuté et proposé de nouvelles idées et opportunités commerciales pour renforcer les liens économiques, commerciaux et d’investissement bilatéraux, en particulier dans les domaines de l’énergie, du pétrole et du gaz.



Un représentant du gouvernement brunéine a partagé la vision, la stratégie de développement socio-économique et les plans de restructuration et de diversification économiques dans le cadre de la Vision du Brunei 2035 qui transforme le pays en une économie au développement dynamique et durable.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a promis tout le soutien possible aux entreprises du Brunei pour qu’elles fassent des affaires de manière efficace et durable dans le pays. "Votre succès est aussi le nôtre", a-t-il affirmé.



Il a suggéré que les deux nations se concentrent sur la promotion des domaines économiques émergents tels que les économies et l’innovation vertes, numériques, circulaires et fondées sur la connaissance; diversifient les marchés, les produits et les chaînes d’approvisionnement.



Le chef du gouvernement vietnamien a demandé des mesures pour intensifier la collaboration dans les domaines de l’énergie, des produits chimiques et de la nourriture halal pour les musulmans.



Avec détermination, efforts et amitié étroite entre les deux peuples, il a exprimé sa conviction que la coopération commerciale et d’investissement continuera d’être un pilier important des relations Vietnam-Brunei et une force motrice pour élever les relations bilatérales à un plus haut niveau.