Attentes à la veille de la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en Algérie

L'ambassadeur du Vietnam en Algérie, Trân Quôc Khanh répond à l'interview. Photo: VNA

L'ambassadeur du Vietnam en Algérie, Trân Quôc Khanh, vient d'accorder une interview à l'Agence de presse algérienne (APS), au quotidien révolutionnaire El Moudjahid et à la chaîne de télévision algérienne par satellite ESSALAM TV, à l'occasion de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Algérie du 18 au 20 novembre.

Selon le correspondant de l'Agence vietnamienne d'information à Alger, l'ambassadeur a rappelé que l'amitié traditionnelle entre les deux pays s'est forgée au cours des luttes révolutionnaires et a été consolidée par plusieurs générations de dirigeants. Cet héritage historique, culturel et les similitudes dans les positions des deux pays constituent une base solide pour porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.

Au cours des échanges avec la presse internationale, il a présenté l'état de la coopération politique et économique entre les deux pays et évoqué des orientations visant à dynamiser les échanges commerciaux, culturels et touristiques. Il a également répondu aux questions concernant les défis en matière de commerce, d'investissement et de coopération culturelle, notamment en l'absence d'une liaison aérienne directe, tout en avançant plusieurs pistes de solution.

L'ambassadeur a souligné la portée historique de la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh, la plus haute visite vietnamienne en Algérie depuis dix ans. Il a exprimé l'espoir que cette visite permettra de conclure de nouveaux accords, de parachever le cadre juridique bilatéral et de faciliter les échanges entre les entreprises et les populations des deux pays. -VNA/VI