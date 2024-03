Attentat terroriste en Russie: Le vice-PM Tran Hong Ha présente les condoléances à l'ambassade de Russie

Une délégation du gouvernement vietnamien, conduite par le vice-Premier ministre Tran Hong Ha, s’est rendu le 25 mars à l’ambassade de Russie à Hanoï pour présenter ses condoléances après l'attentat terroriste meurtrier perpétré au Crocus City Hall dans la soirée du 22 mars (heure locale).

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha écrit ses condoléances dans le registre de condoléances à l'ambassade de Russie. Photo: VNA

Au nom du gouvernement et du peuple vietnamiens, le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a écrit dans le registre de condoléances : « Nous avons été extrêmement choqués de recevoir des informations sur l'attaque terroriste brutale qui a eu lieu au Crocus City Hall, dans l'oblast de Moscou, en Fédération de Russie, le 22 mars 2024, coûtant la vie à de nombreux civils innocents.

Au nom du gouvernement et du peuple vietnamiens et en mon nom personnel, je voudrais adresser au gouvernement et au peuple russes ainsi qu'aux familles des victimes la plus sincère sympathie et les plus sincères condoléances. Le Vietnam condamne fermement les attaques terroristes sous toutes leurs formes et estime que leurs auteurs seront punis de manière appropriée. Nous espérons que les familles des victimes surmonteront bientôt cette douleur et cette perte, que les blessés se rétabliront bientôt et que le peuple russe et la Russie connaîtront toujours la paix et le développement ».

Le même jour, le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu, au nom des dirigeants de son ministère, est allé à l’ambassade de Russie pour adresser ses condoléances à la Russie et à son peuple.

Selon un dernier bilan des organes compétents russe, l’attentat terroriste

du 22 mars a fait 137 morts et 182 blessés. Le nombre de décès va probablement augmenter.

Le 23 mars, la présidente par intérim Vo Thi Anh Xuan a envoyé un message de condoléances au président russe Vladimir Poutine. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a envoyé un messsage de condoléances à son homologue russe Mikhaïl Michoustine. Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a adressé ses condoléances à la présidente du Conseil de la Fédération de Russie, Valentina Matvienko, et au président de la Douma d'État de Russie, Viatcheslav Viktorovitch Volodine. Le même jour, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a envoyé un message de condoléances à son homologue russe, Sergueï Lavrov.

Du 25 au 27 mars, à Hanoï, l'ambassade de Russie ouvre un registre de condoléances en mémoire des victimes de l'attentat terroriste. Des registres de condoléances sont également ouverts au Consulats généraux de Russie à Da Nang et à Hô Chi Minh-Ville.

Le 24 mars, de nombreux Vietnamiens sont venus déposer des fleurs, des bougies et des jouets pour enfants devant l'ambassade et les consulats généraux de Russie au Vietnam. Le matin du 25 mars, plusieurs personnes, représentants d'entreprises, d'agences et d'organisations se sont rendus à l'ambassade de Russie

pour déposer des fleurs et écrire leurs condoléances.-VNA/VI