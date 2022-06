Atelier sur des défis énergétiques en Europe et au Vietnam à Paris

L'Association du génie électrique et de l'énergie (AEEE) et l'Office des sciences et technologies du Vietnam en France ont récemment organisé un atelier sur le partage d'une vision sur les tendances et les défis du secteur de l'énergie en Europe et au Vietnam.

L'atelier, organisé sous forme hybride, a mis en relation des experts vietnamiens à la fois dans leur pays et en France.

Au nom des experts de l'AEEE, Dr. Nguyen Trinh Hoang Anh et Dr. Do Minh Thang ont présenté la situation de la transition énergétique et de la transformation numérique dans le monde et en Europe.

Ils ont affirmé que ce sont deux tendances inévitables non seulement dans les pays développés mais aussi dans les pays en développement comme le Vietnam dans la nouvelle situation, du fait de leurs besoins urgents en matière énergétique et de leurs problèmes environnementaux.

Le Dr Tran Manh Hung, chef du Bureau des sciences et technologies du Vietnam à Paris, a déclaré que l'échange d'idées sur la situation actuelle, les politiques ainsi que les questions techniques a confirmé la qualité professionnelle et l'enthousiasme envers la Patrie des experts vietnamiens en énergie travaillant en France.

Les avis et analyses professionnelles et objectives seront une source précieuse de soutien pour les organes du Vietnam dans l'évaluation de la technologie énergétique que le pays est actuellement recommandée et transmise par d'autres pays.

Les deux parties ont également convenu de poursuivre leur coopération afin de fournir davantage d'informations et d'expériences sur l'efficacité économique et les impacts sociaux des nouvelles technologies au Vietnam, sur la base d'une analyse du processus d'exploitation et d'application dans les pays développés.