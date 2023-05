Assurer un environnement touristique civilisé et attractif

L'augmentation des arrivées de touristes et des recettes totales dans de nombreuses localités confirme les contributions positives du secteur du tourisme et des services à la reprise et à la croissance économique du pays.

Photo : VNA

Ba Ria - Vung Tau, qui bénéficie comme avantage d'être la seule localité de la région Sud-Est ayant un long littoral avec de douces plages de sable fin pour le développement touristique de haute qualité, devient une destination attrayante touristique de niveau national et même international.



La province encourage la mise en œuvre de la stratégie de développement de produits afin de devenir un pôle touristique de qualité et de classe mondiale. Parallèlement, la promotion d'images civilisées, propres et belles de ses zones urbaines auprès des touristes nationaux et étrangers contribue à la promotion du tourisme de haute qualité.



Selon M. Vu Hong Thuan, vice-président du Comité populaire de la ville de Vung Tau, la préservation et la garantie d'un environnement touristique civilisé, de paysages propres et magnifiques, digne du titre de "ville touristique propre de l'ASEAN" est la préoccupation particulière de la ville. Le Comité populaire a mis en œuvre de manière synchrone une série de mesures pour protéger l'environnement marin, rétablir l'ordre sur les chaussées et les trottoirs, gérer l'ordre et l'assainissement et créer un environnement commercial sain dans les sites touristiques et les plages.

Photo : VNA



La ville de Vung Tau se concentre également sur l'assainissement de l'environnement, la lutte contre les déchets plastiques, la protection des arbres, le maintien d'un environnement touristique sain, la sécurité des touristes. La ville promeut l'attraction d'investissements pour la modernisation de ses infrastructures, de ses transports et de ses installations touristiques pour un développement durable, civilisé et moderne.



Pour Ho Chi Minh-Ville, affirmant sa position en tant qu''un des centres touristiques dynamiques, attirant un grand nombre de touristes, la ville promeut la construction et le développement d'un réseau de toilettes publiques dans le sens d'assurer la beauté urbaine, d'être respectueux de l'environnement, de créer un maximum de confort pour les touristes et les habitants, contribuant à la construction d'une ville civilisée et moderne.



La province centrale de Binh Thuan, localité sélectionnée pour accueillir l'Année nationale du tourisme 2023, se concentre également sur la mise en œuvre synchrone de mesures pour développer des produits associés à la garantie d'un environnement touristique civilisé.



Dans le processus de reprise et de développement du tourisme, en plus des efforts pour développer des produits et des services, les localités ont mis en œuvre de nombreuses mesures, immédiates et à long terme, pour assurer un environnement touristique civilisé et sûr, des paysages propres et beaux, contribuant à affirmer l'image d'un tourisme vietnamien convivial, civilisé et attrayant, toujours prêt à offrir les services les plus intéressants aux touristes nationaux et internationaux. - VNA