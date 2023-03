Assemblée nationale : Vo Van Thuong élu président vietnamien

Le président du Vietnam. Vo Van Thuong prête serment. Photo:VNA

Vo Van Thuong, membre du Bureau politique du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) du 13e mandat, permanent du Secrétariat du CC du PCV, député de la 15e Assemblée nationale (AN), a été élu président vietnamien pour le mandat 2021-2026, par vote avec 487/488 des voix des députés présents (soit 98,38% du nombre total des députés), lors de la 4e session extraordinaire de la 15e AN, tenue jeudi matin 2 mars à Hanoi.

Cette session extraordinaire a été présidée par Vuong Dinh Huê, président de l’AN.

L’AN a approuvé la Résolution d’élire Vo Van Thuong au poste de président vietnamien pour le mandat 2021-2026. Cette Résolution est entrée en vigueur depuis l’adoption par l’AN.

Le président Vo Van Thuong a prêté serment sous le drapeau rouge à l’étoile d’or sacré de la Patrie, devant l’AN, devant les compatriotes et les électeurs du pays lors d’une cérémonie solennelle.

Il s’est engagé à absolument loyal à la Patrie, au peuple, à la Constitution de la République socialiste du Vietnam, à faire tout son possible pour accomplir au mieux les tâches confiées par le Parti, l’Etat et le peuple vietnamiens.

Photo: VNA

Vo Van Thuong est né en 1970 dans la province de Vinh Long au Sud. Il a assumé les postes de secrétaire permanent du CC de l’Union de le jeunesse communiste Hô Chi Minh, premier secrétaire du CC de l’Union de le jeunesse communiste Hô Chi Minh, secrétaire du Comité du Parti de la province de Quang Ngai au Centre.

Il est membre suppléant du CC du Parti du 10e mandat, membre du CC du Parti des 11e, 12e, 13e mandats, secrétaire du CC du PCV des 12e et 13e mandats, membre du Bureau politique des 12e, 13e mandats et député de l'AN (12e, 14e et 15e législature).

Depuis février 2021, il est permanencier du Secrétariat du CC du PCV. -VNA/VI