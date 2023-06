Assemblée nationale : La durée du visa électronique sera portée à trois mois

Dans le cadre de sa 5e session, l’Assemblée nationale (AN) a adopté samedi 24 juin à Hanoï la loi modifiant et complétant certain articles de la Loi sur la sortie et l'entrée des citoyens vietnamiens et la loi sur l’entrée, la sortie, le transit et la résidence des ressortissants étrangers au Vietnam (amendée).

Photo: Thanh Hòa/VI

La loi sur l’entrée, la sortie, le transit et la résidence des ressortissants étrangers au Vietnam porte la durée du visa électronique de 30 jours actuellement à trois mois. Ce visa pourra être délivré aux ressortissants de tous les pays et territoires.

Le séjour temporaire autorisé passera de 15 à 45 jours pour les ressortissants des pays pour lesquels le Vietnam applique une exemption unilatérale de visa. Ces personnes pourront également effectuer des demandes de prolongation de séjour.

Elle entrera en vigueur le 15 août 2023.