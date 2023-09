ASIAD 19 : L’aviron rapporte au Vietnam sa première médaille

Les rameuses vietnamiennes ont remporté dimanche 24 septembre la première médaille aux 19es Jeux asiatiques (ASIAD 19) à Hangzhou, en Chine.

Les quatre rameuses vietnamiennes (en rouge et or) en pleine compétition, à Hangzhou, en Chine. Photo: VNA

Dinh Thi Hao, Du Thi Bông, Hà Thi Vui et Pham Thi Huê ont terminé troisièmes pour remporter une médaille de bronze dans le quatre sans barreur féminin au Centre de sports nautiques de Fuyang, avec un temps de 6 minutes 52,35 secondes.



Les Vietnamiennes sont partis de la ligne trois et se trouvaient dans le groupe de tête avec la Chine et le Japon. Elles ont même pris les devants pour prendre la tête en milieu de course.



Cependant, la Chine a prouvé sa puissance en terminant première en 6 minutes 42,03 secondes. Le Japon a dépassé le Vietnam dans les derniers mètres pour prendre la deuxième place en 6 minutes 47,04 secondes.



Lors de la première journée de compétition, les athlètes vietnamiens participent à 14 sports, dont le tir, la boxe, le football masculin, le tennis de table, la natation, les échecs, l’escrime, l’esport, le judo, l’aviron, le wushu, le taekwondo, le tennis et la gymnastique.



Ils visent à remporter 2 à 5 médailles d’or aux ASIAD 19, soit un résultat proche de celui obtenu aux ASIAD 18 en Indonésie en 2018, qui est à ce jour les Jeux asiatiques les plus réussis du Vietnam avec cinq médailles d’or en aviron féminin, en athlétisme et saut en longueur féminin, en pencak silat masculin et en 400 m haies féminin.