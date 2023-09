ASIAD 19 : Duong Thuy Vi et Bac Thi Khiêm en bronze en wushu et taekwondo

Les athlètes de wushu et de taekwondo ont remporté mercredi 27 septembre deux médailles de bronze aux 19es Jeux asiatiques (ASIAD 19) qui se déroulent à Hangzhou, dans la province chinoise du Zhejiang.

L’athlète de wushu Duong Thuy Vi. Photo : VNA

L’athlète Duong Thuy Vi a décroché le bronze en wushu, qui était également sa troisième médaille aux ASIAD, après une médaille d’or en 2014 et une autre de bronze en 2018.



Pendant ce temps, la combattante de taekwondo Bac Thi Khiêm a remporté l’autre médaille de bronze dans la catégorie féminine des 67 kg.

Les athlètes vietnamiens visent 2 à 5 médailles d’or aux ASIAD 19, soit un résultat proche de celui obtenu aux ASIAD 18 en Indonésie en 2018, qui est à ce jour les Jeux asiatiques les plus réussis du Vietnam avec cinq médailles d’or en aviron féminin, en athlétisme et saut en longueur féminin, en pencak silat masculin et en 400 m haies féminin.