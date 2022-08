ASEAN Para Games: le Vietnam termine à la 3e place avec 65 médailles d'or

Les 11es Jeux d'Asie du Sud-Est pour handicapés 2022 (ASEAN Para Games) sont terminés le 6 août, après plus d'une semaine de compétitions.

La délégation vietnamienne a remporté un total de 183 médailles dont 65 d'or, 62 d'argent et 56 de bronze lors de ces jeux, se classant ainsi troisième dans le classement par nations, après l'Indonésie et la Thaïlande.

En particulier, après cinq ans d'annulation ou de report continu de l'événement sportif régional en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19, les athlètes vietnamiens ont battu 16 records, y compris ceux établis depuis 2007, et dépassé le nombre de records enregistrés au cours de la dernière édition en Malaisie.

Les 11es ASEAN Para Games se sont déroulés du 30 juillet au 6 août dans la ville de Surakarta, province indonésienne de Java central. La délégation vietnamienne comprenait 153 membres, dont 18 entraîneurs et 120 sportifs qui a concouru dans huit disciplines, à savoir l'athlétisme, la natation, l'haltérophilie, le badminton, le tennis de table, les échecs, le judo et le tir à l'arc.