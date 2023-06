ASEAN Para Games 12 : le Vietnam se classe 3e après trois jours de compétition

Au 6 juin à 21h15, le Vietnam avait décroché 36 médailles d'or, 35 d'argent et 56 de bronze aux ASEAN Para Games 12 qui se tiennent actuellement au Cambodge.

Cette performance après trois jours de compétition a permis au Vietnam de se classer temporairement à la 3e place sur le classement général par nations, derrière l’Indonésie et la Thaïlande.

Le 6 juin, le Vietnam a remporté deux médailles d’or en développé couché grâce à Nguyen Van Hung, et cinq d’or en athlétisme grâce à Vo Van Tung, Truong Bich Van, Trinh Cong Luan, Nguyen Ngoc Hiep et Pham Nguyen Khanh Minh. La Vietnamienne Trinh Thi Bich Nhu a également décroché une médaille d'or en natation.

Le nageur Vo Thanh Tung (au milieu) remporte la médaille d'or au 50 m papillon masculin S5. Photo: VNA

Les ASEAN Para Games 12 ont lieu du 3 au 9 juin au Cambodge. La délégation vietnamienne compte 164 membres, dont 122 sportifs qui participent à huit sports (athlétisme, natation, développé couché, badminton, tennis de table, échecs, judo et boccia).

Le Vietnam vise à remporter de 50 à 55 médailles d'or et se classer parmi les quatre premiers pays du classement général par nations, un résultat similaire à celui obtenu lors des ASEAN Para Games 11.