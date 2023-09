ASEAN 43 : le Premier ministre Pham Minh Chinh aux Sommets avec la Chine, la R. de Corée et le Japon

Poursuivant l’agenda du 43e Sommet de l'ASEAN et des réunions connexes, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et les dirigeants des pays ont assisté le 6 septembre à Jakarta en Indonésie aux Sommets de l'ASEAN avec les partenaires : Chine, République de Corée et Japon.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et les chefs des délégations au 26e sommet ASEAN+3. Photo : VNA

Lors du 26e Sommet ASEAN-Chine, Pham Minh Chinh a souhaité que l'ASEAN et la Chine soient non seulement les plus grands partenaires économiques et commerciaux l'un de l'autre, mais aussi l'un de leurs partenaires stratégiques intégraux les plus importants l'un de l'autre pour la paix, la coopération et le développement.

Il a demandé à la Chine d'élargir son marché, d'augmenter le quota de marchandises en transit et d'accélérer le processus d'ouverture du marché en faveur des produits agricoles, aquatiques et des fruits des pays de l'ASEAN, transbordés via le Vietnam, pour pénétrer dans le marché chinois.

Le dirigeant vietnamien a souhaité que le partenariat stratégique intégral ASEAN-Chine soit un facteur positif de promouvoir l'édification de la confiance, de renforcer les dialogues, de régler de manière pacifique les différends dans la région, y compris ceux en Mer Orientale, en contribuant à la pleine mise en œuvre de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et parvenir bientôt à un Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel et efficace, conformément à la ,Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

A l’issue du sommet, une déclaration commune sur la coopération mutuellement bénéfique basée sur les Perspectives de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique (ASEAN-Outlook on the Indo-Pacific - AOIP) et une déclaration commune sur l'approfondissement de la coopération agricole ont été adoptées.

Lors du 24e Sommet ASEAN-République de Corée, Pham Minh Chinh a affirmé que le partenariat stratégique et la coopération intégrale entre l'ASEAN et la République de Corée continuaient d'être renforcée, tout en saluant la proposition sud- coréenne sur l'Initiative de solidarité République de Corée - ASEAN (KASI).

Le Premier ministre a exprimé son souhait que la République de Corée ouvre davantage son marché aux produits exportés des pays de l'ASEAN, aide les entreprises de ce bloc à participer plus profondément à la chaîne d'approvisionnement mondiale des entreprises sud-coréennes et crée des conditions favorables pour que les entreprises de l'ASEAN élargissent leurs opportunités d'investissement en République de Corée.

Le chef du gouvernement vietnamien a proposé de promouvoir la coopération dans la sous-région du Mékong à travers le cadre du partenariat Mékong-République de Corée.

Il a souligné que l'ASEAN et la République de Corée doivent se coordonner pour porter le partenariat à une nouvelle hauteur, partager des intérêts et des responsabilités communs pour assurer la paix, la sécurité, la stabilité et le développement dans la région, y compris la Mer Orientale et la péninsule coréenne.

À la fin du sommet, les dirigeants des deux parties ont adopté la Déclaration commune ASEAN-République de Corée sur la coopération basée sur l'AOIP.

Lors du 26e Sommet ASEAN-Japon, Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam était déterminé à faire de son mieux pour approfondir, rendre efficaces et substantielles les relations entre l'ASEAN et le Japon ; a proposé de faire de la coopération économique le principal pilier et la force de la promotion du partenariat stratégique intégral ASEAN-Japon.

Il a demandé au Japon de s'associer avec l'ASEAN pour promouvoir davantage les domaines de coopération émergents à fort potentiel tels que l'économie verte, l'économie numérique, l'économie circulaire...

En outre, le chef du gouvernement vietnamien a demandé au Japon de se coordonner activement avec l'ASEAN pour soutenir les pays de la sous-région du Mékong dans la gestion et l'utilisation durable des ressources en eau, l'amélioration de la capacité de réponse au changement climatique.

Les dirigeants de l'ASEAN et du Japon ont publié une Déclaration commune sur la coopération basée sur l'AOIP de l'ASEAN.

Lors de ces sommets, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que l'ASEAN et ses partenaires partageaient des intérêts et des responsabilités communs dans la garantie de la paix, de la sécurité, de la stabilité et le développement de la région, y compris la Mer Orientale.