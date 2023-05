ASEAN 42 : le PM Pham Minh Chinh assiste à la réunion restreinte

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et les dirigeants des pays de l'ASEAN ont assisté le 11 mai à une réunion restreinte pour discuter des questions internationales et régionales.

Le chef du gouvernement vietnamien a demandé à l'ASEAN de s'adapter avec dynamisme et de renforcer ses propres forces pour affirmer sa valeur stratégique. L'ASEAN doit renforcer la solidarité et l'unité, défendre l'esprit d'indépendance et d'autonomie, promouvoir fortement sa centralité, maintenir un équilibre stratégique dans les relations avec les partenaires, créer et promouvoir une culture de dialogue, de coopération, de consultation, et bâtir la confiance.

L'ASEAN doit maintenir une position de principe sur les questions directement liées à l'environnement de sécurité et de développement mentionnées dans des documents fondamentaux tels que la Charte de l'ASEAN, le Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC), les perspectives de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique (AOIP-ASEAN-Outlook on the Indo-Pacific)...

Evoquant la situation internationale et régionale, le Premier ministre vietnamien a partagé des estimations communes sur la concurrence stratégique de plus en plus féroce entre les puissances, réaffirmant la chose la plus importante : les pays membres de l'ASEAN ont besoin de promouvoir la responsabilité et l'esprit collectif pour l'objectif commun, harmoniser les intérêts nationaux avec les intérêts de tout le bloc régional.

La réunion restreinte des dirigeants de l'ASEAN. Photo : VNA



Réaffirmant la position de principe de l'ASEAN sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, le dirigeant vietnamien a souligné que la protection de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté, de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale était à la fois l'intérêt et la responsabilité de tous les pays.

Il a suggéré que l'ASEAN, malgré les difficultés, doivent être cohérente avec l'objectif d'aider le Myanmar à mettre pleinement en œuvre le "consensus en 5 points" pour le peuple du Myanmar, pour la solidarité, le prestige et l'image de l'ASEAN et pour l'attente de la communauté internationale. L'ASEAN doit maintenir une approche objective, équilibrée et responsable devant la question russo-ukrainienne, se coordonner avec ses partenaires, minimiser l'impact des conflits sur la région et contribuer conjointement à la paix et à la coopération et au développement.

Les dirigeants de l'ASEAN ont convenu de mettre en œuvre de manière efficace et pratique les cadres de coopération tant au sein du bloc qu'avec les partenaires, de partager leurs expériences et de soutenir le renforcement des capacités de l'ASEAN pour répondre aux défis. Les dirigeants ont également convenu de renforcer la solidarité et la centralité de l'ASEAN en promouvant la coopération et le dialogue et en améliorant l'efficacité des mécanismes dirigés par l'ASEAN.

Ils ont réaffirmé la position de principe de l'ASEAN, souligné l'importance de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Mer Orientale et encouragé la mise en œuvre intégrale et effective de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et s'efforcer de parvenir à un Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel et efficace.

Cette réunion restreinte jeudi matin a clôturé les activités du 42e Sommet de l'ASEAN au Cambodge.

Juste après la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh et la délégation vietnamienne ont quitté Labuan Bajo pour Hanoï, mettant fin au voyage d'affaires réussi en Indonésie, /AVI/VI