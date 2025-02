Art for climate festival Ha Long : Un appel mondial à l’action environnementale

Le programme artistique “Art for climate festival Ha Long 2025” (Pour le climat de Ha Long 2025) est une combinaison d’activités artistiques et d’initiatives de protection de l’environnement d’envergure mondiale. Il met en valeur et promeut la richesse du patrimoine de la baie de Ha Long.

Dans l’après-midi du 20 février, le Centre de communication sur les ressources naturelles et l’environnement (ministère des ressources naturelles et de l’environnement), en coopération avec la Compagnie par action d’investissemenrs Thai An Holdings, la compagnie Arsuprema (France), la sarl Diamond Communication, a organisé une conférence de presse pour présenter le programme artistique Pour le climat de Ha Long 2025.

Vu Minh Ly, vice-directeur du Centre de communication sur les ressources naturelles et l’environnement, a souligné que le programme artistique Pour le climat de Ha Long 2025 est un événement culturel, touristique, médiatique et artistique exceptionnel, organisé pour la première fois au Vietnam.

Son objectif est de sensibiliser et d’encourager le public à prendre des mesures pour la protection de l’environnement et la lutte contre les changements climatiques à l’échelle mondiale. Il vise également à valoriser et promouvoir les richesses naturelles du site du patrimoine mondial de la baie de Ha Long, ainsi que les valeurs du patrimoine culturel immatériel au niveau national et mondial. En particulier, l’intégralité des fonds pour l’organisation des activités du programme sera collectée grâce à des sources de financement privé, a-t-il affirmé.

Vu Minh Ly, vice-directeur du Centre de communication sur les ressources naturelles et l'environnement prend la parole lors de la conférence de presse pour présenter le programme artistique "Pour le climat de Ha Long 2025", le 20 février à Hanoï. Photo : CVN

Trois phases

Le programme artistique ‘Pour le climat de Ha Long 2025’ se compose de trois phases avec de nombreuses activités variées. La première phase qui se déroule du 20 février au 17 avril, présente une exposition d’œuvres d’art des artistes vietnamiens et internationaux, combinée avec une collection de Merea x Women Dior ; une vente aux enchères d’œuvres d’art pour financer la protection du patrimoine et la protection de l’environnement.

Du 1er mars au 1er juin, la deuxième phase inclut une série d’activités, telles que le concours créatif Future On Earth en ligne pour les élèves et étudiants du pays ; l’activation de la série University Activation pour sensibiliser les étudiants vietnamiens à la protection de l’environnement ; des séminaires pour renforcer la conscience et la responsabilité des étudiants vietnamiens concernant la protection de l’environnement ; et un concours de création d’outils et de machines pour le recyclage des déchets destiné aux élèves et étudiants.

Les activités de la troisième phase qui se dérouleront du 20 juin au 28 juin, culmineront avec un colloque scientifique sur le changement climatique mondial, la conférence de promotion des investissements de la province de Quang Ninh pour 2025 et la deuxième vente aux enchères d’œuvres d’art pour financer la protection de l’environnement et la conservation du patrimoine.

Selon le Comité d’orgnisation, en plus des activités principales, le programme artistique Pour le climat de Ha Long 2025 comprend également divers événements culturels et artistiques destinés aux habitants et aux visiteurs de la province de Quang Ninh. Parmi les temps forts, on peut citer une représentation artistique et musicale international, avec la participation de nombreux artistes vietnamiens et internationaux de renom ; une exposition, présentation et commerce des produits vietnamiens, ainsi que des spécialités culinaires de 20 pays du monde ; une performance de mode réalisée avec des déchets recyclés ; des activités de plantation d’arbres menées par des personnalités influentes à l’échelle mondiale, créant ainsi un point d’attraction touristique et diffusant l’action de verdissement pour protéger la planète...

Nguyên Manh Cuong, chef adjoint de la Direction de promotion et d'assitances d'investissements de Quang Ninh, lors de la conférence de presse. Photo : CVN

Selon Nguyên Manh Cuong, chef adjoint de la Direction de promotion et d’assitances d’investissements de Quang Ninh, la province de Quang Ninh s’intéresse toujours aux activités concernant la protection de l’environnement en exploitant la baie de Ha Long. La baie de Ha Long est un patrimoine naturel mondial reconnu par l’UNESCO. Chaque année, Quang Ninh acceuille un grand nombre de visiteurs vietnamiens et étrangers qui visitent Ha Long. À travers ce programme, nous souhaitons que tout le monde se préoccupe davantage de la protection de l’environnement de Ha Long, confie Nguyên Manh Cuong.

Lors de la conférence de presse, les participants ont aussi affimé que Pour le climat de Ha Long 2025 est une occasion pour la baie de Ha Long de renforcer sa position sur la carte touristique mondiale, car cet événement n’est pas seulement une célébration culturelle et artistique, mais aussi une plateforme importante pour discuter de la protection de l’environnement et du changement climatique. C’est également l’occasion pour la ville de Ha Long, en particulier la province de Quang Ninh, de promouvoir et de diffuser un message positif et des images de l’humanité et du paysage naturel majestueux. Cela confirme que Ha Long n’est pas seulement une destination touristique de classe mondiale, mais aussi un lieu d’activités culturelles et artistiques, ainsi qu’une conscience accrue de la responsabilité environnementale.

Les organisateurs espèrent qu’avec la participation des décideurs politiques, des artistes et l’attention des médias internationaux, le programme artistique Pour le climat de Ha Long 2025 diffusera des actions concrètes, créera un élan et encouragera la transition énergétique, ainsi que la réduction des émissions pour que le Vietnam atteigne l’objectif net-zéro. – CVN/VN/VI