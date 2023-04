Arrêter les visites à la "rue du train" pour des raisons de sécurité

Photo : VNA

Le Service du Tourisme de Hanoï a demandé le 4 avril aux unités et entreprises fournissant des services de voyage et de transport dans la capitale de ne plus organiser de circuits à la "rue du train", proche des rues Phung Hung - Tran Phu - Le Duan, dans les arrondissements de Hoan Kiem et Ba Dinh, pour assurer la sécurité des visiteurs lors de leur visite dans la ville.

Selon le directeur adjoint du Service municipal du Tourisme, Nguyen Hong Minh, pour l’heure, de nombreux touristes se rendent souvent dans "la rue du train" où se trouvent de nombreux cafés afin de visiter et prendre des photos de ce lieu insolite, ce qui provoque des embouteillages et des risques d'accidents de la circulation ferroviaire.

Cernée de maisons et de cafés, la voie ferrée est devenue une destination préférée de nombreux photographes et amateurs de sensations fortes. Mais le fait que de nombreuses personnes se tiennent près de la voie ferrée est une menace pour leur sécurité. En conséquence, le Service du Tourisme exige aux entreprises touristiques de recommander aux touristes de ne pas se rendre dans cette zone.

Le Service exige que les unités et entreprises respectent strictement les réglementations sur la sécurité ferroviaire dans la ville. Il a annoncé que les contrôles seront multipliés pour traiter les cas d'infraction.

La "rue du train" a été donnée à un tronçon de la voie ferroviaire qui traverse le cœur de certains quartiers résidentiels de la capitale. Une voie ferroviaire plus que centenaire car celle-ci date de l’époque coloniale française. Attendre le train qui traverse la ville entre les habitations est devenu l’une des attractions les plus en vogue de Hanoï. Ce qui étonne les visiteurs c’est l’étroitesse du passage dans lequel la voie ferrée se faufile. Il y a entre 4 et 5 mètres seulement entre les deux rangées d’habitation, juste de quoi laisser passer la locomotive et les wagons. Lorsque les trains passent, ceux-ci frôlent les maisons et les cafés, ce qui présente de nombreux risques pour la sécurité des visiteurs.