Army Games 2022 : l'équipe vietnamienne de char commence ses compétitions

Le groupe N°1 de l'équipe vietnamienne de char a commencé le 13 août ses premiers matches éliminatoires dans l'épreuve de biathlon en char, dans le cadre des Jeux militaires internationaux (Army Games) 2022, actuellement disputés en Russie.

Photo: VNA

Les 61 groupes de 21 équipes, répartis en deux poules, concourent dans cette épreuve. La poule 1 comprend des équipes d'Azerbaïdjan, de Biélorussie, du Venezuela, du Vietnam, du Kazakhstan, de Russie, du Kirghizistan, de Chine, d'Ouzbékistan et de Mongolie, tandis que la poule 2 réunit l'Abkhazie, l'Arménie, le Zimbabwe, l'Iran, le Laos, le Mali, le Myanmar, la Syrie, le Soudan, le Tadjikistan et l'Ossétie du Sud.

Les équipes de la poule 1 s'affrontent lors du tour de qualification pour sélectionner les huit meilleures à la demi-finale, puis les quatre meilleures en finale. Pendant ce temps, les équipes de la poule 2 se disputent dans un format de tournoi à la ronde.

Le groupe N°1 de l'équipe vietnamienne de char a terminé sa course avec 34 minutes 53 secondes, tirant quatre sur cinq cibles.

Les groupes N°2 et N°3 de l'équipe de vietnamienne de char commenceront leurs compétitions les 16 et 20 août, respectivement.

Les Jeux militaires internationaux 2022 ont lieu du 13 au 27 août en Russie et dans 11 autres pays, dont le Vietnam organisera l'épreuve de "zone d'accidents" (sauvetage).