Après VinFast, la licorne VNG précise son introduction sur le Nasdaq

VNG vient de franchir la première étape de son introduction sur le Nasdaq via VNG Ltd, en déposant le dossier officiel auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Dans un bureau de la compagnie technologique VNG. Photo: VNA

VNG (VNZ.HNO) a révélé dans son dossier qu’elle envisageait de mettre sur le marché environ 21,7 millions d’actions dont la fourchette de prix proposée reste à fixer.

Le produit de cette opération serait utilisé aux fins générales de l’entreprise, au remboursement des emprunts en cours et au paiement de ses actionnaires, le géant chinois des médias sociaux et des jeux vidéo Tencent (0700.HK) et l’investisseur public singapourien Temasek (TEM.UL).

Citigroup, Morgan Stanley, UBS et Bank of America seront les teneurs de livres.

Fondée en 2004, VNG est la première licorne vietnamienne, jeune pousse non cotée mais valorisée plus d’un milliard de dollars, et a signé un accord préliminaire en 2017 avec l’opérateur boursier américain Nasdaq Inc pour explorer une introduction en bourse.

L’opération fera de la société basée à Hô Chi Minh-Ville de VNG la première entreprise technologique vietnamienne à se faire coter aux États-Unis.

Les activités de VNG comprennent les jeux en ligne, les paiements, les services cloud et l’application de messagerie la plus populaire du Vietnam, Zalo.

Le processus de l’entrée de VNG sur le Nasdaq est officiellement lancé après l’introduction en Bourse aux États-Unis du constructeur vietnamien de voitures électriques VinFast via un SPAC (Special Purpose Acquisition Company) au début du mois.

L’intérêt croissant pour les cotations internationales et la présence d’acteurs notables dans la région indiquent un paysage prometteur pour les start-up d’Asie du Sud-Est cherchant à étendre leur portée et à accéder aux marchés de capitaux mondiaux.

Au Service de transactions boursièrse de Hanoi (HNX), les actions de VNG négociées à l’UPCoM, une bourse de transition permettant aux sociétés non cotées de tester l’appétit des investisseurs en actions avant de finalement entrer en bourse, ont bondi le 24 août de 12,78%, à 1.244.000 dôngs.