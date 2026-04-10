Après les fortes chaleurs, des orages et le retour d’une certaine fraîcheur

Le Nord du Vietnam devrait connaître des températures plus fraîches à partir du 20 avril environ, avec l’arrivée d’une masse d’air froid, après une période de forte chaleur qui a touché une grande partie du pays.

Une baisse des températures est prévue après les fortes chaleurs dans le Nord. Photo: baodautu.vn

Selon Nguyên Ngoc Huy, expert en changement climatique et risques de catastrophes, le matin du 9 avril, les températures moyennes au Vietnam cette semaine étaient de 8 à 12°C supérieures à la moyenne de la période 1981-2010.



À l’inverse, les températures au Bangladesh et en Inde étaient de 4 à 6°C inférieures à cette même moyenne, malgré une période généralement chaude dans ces pays.



Il a précisé que cette situation est inhabituelle et ne correspond pas aux tendances météorologiques habituelles dans un contexte de hausse des températures mondiales.



Ces derniers jours, une vague de chaleur intense a touché de vastes régions, notamment le Centre-Nord du pays, où les températures ont dépassé les 40°C par endroits. Cette chaleur devrait persister jusqu’au 12 avril environ, avant de s’atténuer légèrement localement.



À partir de l’après-midi du 12 avril, des orages localisés sont probables dans certaines parties des Hauts Plateaux du Centre, avant de s’étendre à d’autres régions le 13 avril. Les précipitations devraient toutefois être brèves et éparses.



Dans le nord, les températures devraient baisser à partir du 14 avril, sans toutefois disparaître complètement. Un refroidissement plus marqué est attendu dès le 20 avril, lorsqu’une masse d’air froid venue du nord remplacera l’air chaud, entraînant une baisse des températures dans les régions du nord et du centre-nord.



Le Centre national de prévision hydrométéorologique a émis une alerte aux averses et aux orages, avec un risque de fortes pluies localisées et de grêle possible dans les zones montagneuses du nord et certaines parties du centre-nord, entre le 21 et le 23 avril.



Dans les prochains jours, la chaleur devrait persister dans de nombreuses régions du pays, avec une intensité variable. Il est conseillé à la population de suivre les prévisions météorologiques et de prendre les précautions nécessaires face aux conditions météorologiques extrêmes. – VNA/VI