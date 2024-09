Après le typhon Yagi, Ha Long accueille à nouveau les touristes

Les activités touristiques reviennent progressivement à la normale à Ha Long. Photo: quangninh.gov.vn

La baie d'Ha Long, dans la province de Quang Ninh (Nord), l'une des localités les plus durement touchées par le typhon Yagi, a autorisé le 13 septembre la reprise officielle des activités de bateaux touristiques, près d'une semaine après avoir été ravagée par ce typhon puissant.



Les activités touristiques reviennent progressivement à la normale à Ha Long grâce aux efforts conjugués des autorités et des résidents locaux au cours d'une campagne de sept jours pour faire face aux conséquences du typhon. Dans un esprit de coopération et de solidarité, les résidents locaux et les forces fonctionnelles ont activement nettoyé et embelli l'environnement.



Les bateaux touristiques ont été entretenus et réparés pour garantir les normes de sécurité et rétablir les opérations dès que possible. La quasi-totalité des 180 navires de ce type sont désormais prêts à accueillir à nouveau les voyageurs.



Les autres prestataires de services touristiques se concentrent également sur la préparation des infrastructures et du personnel pour reprendre leurs activités normales.



Après le typhon Yagi, de nombreux groupes ont choisi Ha Long comme destination, en particulier des touristes étrangers.



Cette année, Ha Long vise à attirer plus de 9,5 millions de visiteurs.- VNA/VI