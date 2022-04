Approfondissement des relations d’amitié et de solidarité spéciale Vietnam-Laos

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue, a reçu le 26 avril à Hanoï la vice-présidente du Laos Pany Yathotou, en visite officielle au Vietnam.

Il a félicité de grandes réalisations enregistrées par le Parti, l'État et le peuple lao au cours des dernières années, notamment les contributions très importantes de l'Assemblée nationale lao. Il a affirmé qu'il ferait de son mieux pour renforcer les relations entre les deux pays.

Pany Yathotou a hautement apprécié le rôle de l'Assemblée nationale du Vietnam dans l'exercice de ses fonctions, souhaitant que les deux Assemblées nationales, les Conseils populaires des deux villes et provinces, en particulier ceux des localités partageant les frontières communes, continuent à coopérer et à partager des expériences dans les activités législatives, de supervision...

Elle a hautement apprécié l'initiative du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue d'établir un mécanisme de coopération entre les trois Assemblées nationales du Laos, du Cambodge et du Vietnam pour échanger des idées et partager des expériences professionnelles.

Vuong Dinh Hue a souligné que l'Assemblée nationale du Vietnam était prête à examiner et à supprimer les obstacles institutionnels afin de créer les conditions permettant aux entreprises des deux pays de coopérer plus efficacement, contribuant à augmenter le commerce bilatéral Vietnam-Laos.



Vuong Dinh Hue et Pany Yathotou ont convenu de la poursuite de la coordination entre les deux pays dans la mise en œuvre des activités de l'"Année de solidarité et d'amitié Vietnam-Laos 2022" pour célébrer le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et le 45e anniversaire de la signature du Traité d'amitié et de coopération Vietnam-Laos ; et aussi pour promouvoir l'éducation sur la tradition des relations de solidarité spéciale entre le Vietnam et le Laos, notamment pour les jeunes générations des deux pays.