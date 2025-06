Approfondissement de la coopération multiforme Vietnam-Australie

L’après-midi du 16 juin, au siège du gouvernement, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a reçu l’ambassadrice d’Australie, Gillian Bird, à l’occasion de sa prise de fonctions au Vietnam.

Le vice-Premier ministre a salué l’expérience et l’engagement actif de l’ambassadrice, exprimant sa confiance dans sa contribution au renforcement du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et l’Australie. Il a souligné que l’Australie est un partenaire important du Vietnam dans la région, avec un haut niveau de confiance politique et une vision commune sur de nombreux enjeux.

Dans le contexte où le Vietnam poursuit des percées stratégiques en matière de réforme institutionnelle, de science et technologie, de transformation numérique et de développement du secteur privé.., il a exprimé le souhait que l’Australie continue d’accompagner et de soutenir le Vietnam dans la réalisation de ses objectifs.

Il a proposé de maintenir les échanges de délégations à tous les niveaux, d’examiner régulièrement la mise en œuvre des engagements de haut niveau, notamment le Plan d’action sur la mise en œuvre du partenariat stratégique bilatéral pour la période 2024-2027. Il a également salué la coopération en matière de défense, de sécurité et de participation aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, tout en appelant à renforcer la collaboration dans la lutte contre la criminalité transnationale et le développement des bases de données de gestion de la population.

Sur le plan économique, le vice-Premier ministre a suggéré d’élargir l’accès aux marchés et de tirer pleinement parti des accords de libre-échange afin de porter rapidement le commerce bilatéral à 20 milliards de dollars.

Il a également souhaité que l’Australie continue de soutenir le Vietnam dans la lutte contre le changement climatique et la transition énergétique, en vue de l’objectif de «zéro émission nette» d’ici 2050. En outre, il a appelé à faciliter l’accueil des étudiants vietnamiens en Australie.

L’ambassadrice Gillian Bird s’est dite honorée de sa nomination et a salué le développement dynamique et équilibré des relations bilatérales dans de nombreux domaines. Elle a affirmé que le Vietnam est un partenaire fiable de son pays et que l’Australie tient en haute estime le rôle du Vietnam dans la région et souhaite consolider et développer le partenariat bilatéral.

Sur le plan régional et international, Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam apprécie hautement le rôle, les contributions et les engagements de l'Australie en Asie du Sud-Est, notamment sur la question de la Mer Orientale. Il a encouragé l'Australie à coopérer plus étroitement avec les pays de la sous-région du Mékong pour le développement durable de cette région. Les deux parties ont convenu d'une approche respectueuse du droit international, contribuant ainsi ensemble à la paix, à la stabilité et à la coopération dans la région et dans le monde.

À cette occasion, le vice-Premier ministre a invité les dirigeants australiens à participer à la cérémonie de signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité qui se tiendra à Hanoï en octobre 2025.