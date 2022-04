Approfondir les relations de coopération Vietnam-Panama

A l'invitation du ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son, la ministre des Affaires étrangères du Panama Erika Mouynes effectue les 5 et 6 avril une visite officielle au Vietnam.

Lors d’un entretien ce mardi 5 avril à Hanoï, les deux chefs de la diplomatie se sont informés de la situation de chaque pays et ont discuté des mesures pour renforcer la coopération dans les domaines politique, diplomatique, économique, commercial, agricole... ainsi que la coopération dans les enceintes internationales et multilatérales.

Les deux ministres ont également exprimé leur volonté de promouvoir la coopération entre les deux pays dans de nouveaux domaines potentiels tels que le transport maritime, la réponse au changement climatique, les énergies renouvelables... Ils ont partagé le même point de vue sur le règlement des différends internationaux par des moyens pacifiques sur la base du droit international.

Le Panama figure toujours dans le groupe des 10 pays avec lesquels le Vietnam a le plus grand échange commercial en Amérique latine. Le commerce bilatéral a passé de plus de 250 millions de dollars en 2014 à plus de 467 millions de dollars en 2021. En particulier, le commerce bilatéral en 2021 a augmenté de 45,5 % par rapport à 2020, grâce à la maîtrise du COVID-19.

Le ministre Bui Thanh Son a hautement apprécié la signature d’un accord d'exemption de visa pour les citoyens des deux pays titulaires de passeports ordinaires, ce pour renforcer la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, du tourisme, de la culture…

Le ministre vietnamien a proposé au Panama d'aider à protéger les intérêts des citoyens vietnamiens qui vivent, étudient et font des affaires au Panama. Le Vietnam coordonne efficacement pour que le Panama devienne un point de transit pour les marchandises vietnamiennes vers l'Amérique latine et que le Vietnam soit un pont pour que les marchandises panaméennes pénètrent dans le marché de l'Asie du Sud-Est.

Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance et souhaitait renforcer l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme de manière substantielle et efficace entre les deux pays.

Erika Mouynes a hautement apprécié les grandes réalisations du Doi Moi (Renouveau) du Vietnam dans tous les aspects, affirmant que le gouvernement panaméen souhaitait renforcer les relations avec le Vietnam dans sa politique globale envers la région Asie-Pacifique.