Approfondir les relations de coopération entre Lao Cai et Nouvelle-Aquitaine (France)

Dans le cadre des activités célébrant les 20 ans de coopération entre la province de Lao Cai et la région française Nouvelle-Aquitaine, du 26 mai au 1er juin, une délégation de la province de Lao Cai, conduite par Hoang Giang, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, a visité et travaillé dans cette région du sud-est de la France.

La délégation a eu des séances de travail avec les dirigeants et partenaires français. Les deux parties ont discuté en détail des résultats obtenus, des difficultés et des obstacles dans le processus de mise en œuvre des contenus de la coopération et ont en même temps convenu de solutions, mécanismes et ressources pour améliorer la qualité de ces activités.

La région Nouvelle-Aquitaine et la province de Lao Cai ont convenu de signer un accord de coopération pour continuer à promouvoir le modèle de coopération entre les deux localités dans les temps à venir.

A cette occasion, le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine a organisé une cérémonie pour célébrer les 20 ans de coopération avec la province vietnamienne. Prenant la parole lors de la cérémonie, Alain Rousset, président du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, a hautement apprécié le résultat des 20 ans de coopération entre les deux localités. Faisant référence à l'orientation pour la période 2025 - 2027, il a proposé que les deux parties convenaient de contenus précis de coopération tels que la protection et la promotion de la valeur du patrimoine culturel et naturel ; la formation des ressources humaines; la recherche et le développement des produits touristiques et de sports d'aventure ; le développement de l'agriculture écologique, de matières médicinales et de la foresterie; l’exploitation des sources d'eau durables, l’éducation à l'environnement et la recherche scientifique.

De son côté, le secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti Hoàng Giang a affirmé que la coopération entre Lao Cai et Nouvelle-Aquitaine était un modèle efficace, - résultat de liens directs entre les localités sur la base des besoins et des capacités de chaque partie. Une coopération efficace apporte non seulement une valeur économique, mais également des valeurs culturelles et sociales aux populations des zones de minorités ethniques encore confrontées à des difficultés.

Hoang Giang a adressé ses sincères remerciements au gouvernement français, à l’administration et au peuple de la région Nouvelle-Aquitaine en particulier et a exprimé le souhait de continuer de renforcer la coopération entre les deux pays et les deux localités dans un avenir proche.

Dans le cadre de sa visite de travail, la délégation a exploré le potentiel et les avantages de la production agricole biologique, examiné des technologies de transformation des produits agricoles, des expériences dans l'aquaculture et l'agrotourisme biologique dans certaines localités de la région Nouvelle-Aquitaine. Elle a aussi échangé des expériences avec le Bureau International d'Agrisud, partenaire technique sur l'agriculture écologique et biologique.

La délégation vietnamienne a également eu une séance de travail avec l'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toan Thang. - VNA/VI