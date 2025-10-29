Approfondir le partenariat stratégique intégral Vietnam – République de Corée

Dans le cadre de son voyage de travail en République de Corée pour assister à la 32e Semaine des dirigeants économiques du Forum de Coopération Économique Asie-Pacifique (APEC), le président de la République Luong Cuong, accompagné d'une délégation de haut niveau du Vietnam, mènera également des activités bilatérales en République de Corée du 29 octobre au 1er novembre 2025.

Cette mission s’inscrit dans le contexte d’un développement soutenu, substantiel et global des relations entre le Vietnam et la République de Corée, particulièrement depuis que les deux pays ont porté leurs relations au niveau de partenariat stratégique intégral en décembre 2022. Le déplacement du président Luong Cuong vise à consolider davantage la confiance politique et à approfondir la coopération multiforme entre les deux nations.

Depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques le 22 décembre 1992, les liens vietnamo-coréens ont connu un essor remarquable. Après avoir instauré en 2001 un partenariat intégral pour le 21ᵉ siècle, puis un partenariat de coopération stratégique en 2009, les deux pays ont franchi un nouveau palier en 2022 en convenant d’un partenariat stratégique intégral. Ce cadre de coopération a permis d’élargir et de renforcer les échanges dans les domaines politique, économique, culturel et technologique.

Ces dernières années, les échanges de haut niveau se sont intensifiés, illustrant la confiance mutuelle et la convergence de vues entre Hanoï et Séoul.

Sur le plan économique, la République de Corée demeure le premier investisseur étranger au Vietnam avec 94,2 milliards de dollars de capitaux cumulés à fin septembre 2025. Elle est également le deuxième partenaire d’aide publique au développement (APD) et le troisième partenaire commercial, avec un volume d’échanges atteignant 81,5 milliards de dollars en 2024. Les deux pays se sont fixé pour objectif de porter ce chiffre à 150 milliards de dollars d’ici 2030.

Au-delà de l’économie, la coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation et des échanges entre les peuples s’est considérablement renforcée. On compte environ 350.000 Vietnamiens en République de Corée et 200.000 Sud-Coréens résidant au Vietnam, dont 80.000 familles multiculturelles vietnamo-coréennes. Ces liens humains étroits constituent un vecteur essentiel de compréhension et d’amitié entre les deux peuples.

Selon l’ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Vu Ho, la visite du président Luong Cuong revêt une double signification : elle illustre l’engagement actif du Vietnam au sein de l’APEC et sa volonté de renforcer la coopération bilatérale dans des domaines stratégiques tels que les chaînes d’approvisionnement technologiques, l’énergie propre, l’innovation, la sécurité non traditionnelle et les échanges entre les peuples.

Ces entretiens de haut niveau devraient jeter les bases d’une coopération plus substantielle et globale, à l’approche du 35ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la République de Corée (1992–2027). -VNA/VI