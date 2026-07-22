Approfondir le Partenariat stratégique global entre le Vietnam et le Japon

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản Hagiuda Koichi. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung a reçu mardi 21 juillet à Hanoï, Hagiuda Koichi, secrétaire général par intérim du Parti libéral-démocrate (PLD) du Japon, en visite au Vietnam du 20 au 23 juillet.

Les deux parties se sont félicitées du développement concret des relations entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le PLD, ainsi que du Partenariat stratégique global entre les deux pays.

Le Hoai Trung a salué les réalisations du Japon et du PLD, soulignant que cette visite, dans le prolongement de celle de la Première ministre japonaise Takaichi Sanae en mai dernier, contribuerait à renforcer les relations entre les deux partis au pouvoir ainsi que la coopération bilatérale.

Partageant des informations sur le 14e Congrès national du PCV, les orientations de la politique extérieure ainsi que le modèle de croissance du Vietnam dans les années à venir, le ministre vietnamien des Affaires étrangères Le Hoai Trung a affirmé que, dans un contexte international et régional marqué par des évolutions complexes, le Vietnam continuait de considérer le Japon comme un partenaire important et souhaitait approfondir le Partenariat stratégique global entre les deux pays.

Pour sa part, Hagiuda Koichi, a félicité le Vietnam pour le succès du 14e Congrès national du PCV et salué la détermination de sa nouvelle direction à accélérer les réformes administratives, la fusion des unités administratives locales et à faire du pays une nation développée à revenu élevé d'ici à 2045. Il s'est déclaré impressionné par les résultats du développement socio-économique du Vietnam et a souligné l'importance de la coopération et des échanges entre les deux partis, mis en œuvre efficacement sur la base du mémorandum de coopération signé en 2015.

Estimant que les relations entre le Vietnam et le Japon disposent encore d’un énorme potentiel de développement, Le Hoai Trung, a proposé plusieurs orientations afin de renforcer davantage les liens entre les deux partis au pouvoir ainsi que le Partenariat stratégique global Vietnam–Japon.

Il a notamment appelé les deux parties à approfondir leur compréhension mutuelle et à consolider la confiance politique à travers des visites et des échanges de haut niveau ; à intensifier la coopération entre les organes des deux partis ; à accélérer la mise en œuvre des engagements et accords conclus par les dirigeants des deux pays, en particulier ceux portant sur les domaines de l’économie, des sciences et des technologies, de l’éducation et de la formation, à la suite de la visite au Vietnam de la Première ministre japonaise Takaichi Sanae en mai dernier. Il a également plaidé pour un renforcement de la coordination, des concertations sur les positions respectives, ainsi que de la coopération et du soutien mutuel sur les questions régionales et internationales.

À cette occasion, le ministre Le Hoai Trung a invité le Japon à dépêcher des représentants du gouvernement ainsi que des responsables des collectivités locales au deuxième Forum de coopération décentralisée Vietnam–Japon, qui se tiendra dans la ville de Huê au début du mois de septembre 2026. Il a par ailleurs souhaité que le PLD continue d’accorder une attention particulière à l’adoption de politiques garantissant des conditions de vie et de travail équitables et favorables à la communauté vietnamienne forte d’environ 700 000 personnes au Japon.

Le secrétaire général par intérim du PLD, Hagiuda Koichi, a affirmé qu’il poursuivrait ses efforts pour encourager le PLD et le gouvernement japonais à mettre en œuvre de manière concrète les principaux axes de coopération entre le PLD et le PCV, tout en approfondissant les relations bilatérales dans les années à venir. Il a notamment mis l’accent sur les domaines de la transformation numérique, de la transition verte et de la sécurité énergétique, dans le cadre d’une mise en œuvre efficace des initiatives japonaises telles que la Communauté zéro émission d'Asie (AZEC) et le Partenariat pour la résilience énergétique et des ressources en Asie (POWERR Asia). -VNA/VI