Approbation d’un projet pour améliorer les notes souveraines à l’horizon 2030

Le vice-Premier ministre Le Minh Khai a signé la Décision n°412/QD-TTg du 31 mars 2022 approuvant le « Projet d'amélioration des notes souveraines à l'horizon 2030 ».

Le projet vise à améliorer les notes souveraines, contribuant à réduire les coûts de mobilisation des capitaux et les risques de crédit.

Plus précisément, il vise à atteindre une note à partir de Baa3 (pour Moody's) ou de BBB- (pour S&P et Fitch) d'ici 2030. D’autres objectifs comprennent un taux de croissance moyen du Produit intérieur brut (PIB) sur l'ensemble de la période d'environ 7%/an, un PIB par habitant d’environ 7.500 dollars en 2030, des investissements sociaux représentant en moyenne de 33 à 35% du PIB.

Le projet vise également à contrôler le déficit budgétaire de l'État, en s'efforçant d'atteindre un déficit budgétaire de l'État d'environ 3% du PIB d'ici 2030, et à faire en sorte que la dette publique ne dépasse pas 60% du PIB.

L'une des principales solutions du projet est de construire une structure des finances publiques solide, de continuer à améliorer la transparence de la politique budgétaire, de renforcer l'application des bonnes pratiques internationales en matière de gestion des risques du portefeuille de la dette publique...

Une autre solution consiste à améliorer la structure et la qualité du secteur bancaire et des entreprises publiques pour réduire les risques. Parallèlement, il est important de poursuivre l'amélioration du couloir juridique concernant l'octroi de crédit, d’assurer un contrôle strict des secteurs à haut risque...