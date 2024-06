Approbation de la Planification du Tay Nguyen pour la période 2021 - 2030

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé la décision No 371/QD-TTg du 4 mai 2024 approuvant la Planification du Tay Nguyen (Hauts Plateaux du Centre) pour la période 2021-2030, avec vision jusqu'en 2050. Le Tay Nguyen comprend l'intégralité des limites administratives de cinq provinces : Kon Tum, Gia Lai, Dak Lak, Dak Nong, Lam Dong.

Objectif de la Planification : d'ici 2050, le Tay Nguyen deviendra une région de développement durable, avec une économie verte et circulaire, disposera de grandes zones de production d'arbres fruitiers, de légumes et de fleurs, sera un centre d'énergies renouvelables du pays, aura des zones touristiques attractives pour les touristes nationaux et étrangers. Selon l'orientation de développement, le Tay Nguyen développera une économie agricole, de zones de production agricole à hautes technologies ; se concentrera sur le développement des cultures clés comme les plantes industrielles (café, hévéa, noix de cajou, poivre, thé, mûrier, coton, canne à sucre), les arbres fruitiers (durian, avocat, ramboutan, jacquier), les plantes médicinales. La région développera des zones concentrées d’élevage de bétail et d’aquaculture.

La région se focalisera sur l'économie forestière, l’amélioration de la vie des travailleurs forestiers, la création de zones forestières appliquant la haute technologie.

​En ce qui concerne l'industrie, le Tay Nguyen donnera la priorité au fort développement de l’industrie manufacturière et de fabrication et à valeur ajoutée et respectueuses de l'environnement ; formera des zones et des clusters industriels de transformation ; établira des liens avec l'industrie de la sous-région centre du Centre, de la sous-région du Centre méridional et de la région Sud-Est. Parallèlement, elle développera l'industrie mécanique au service de l'agriculture, de la sylviculture, de l’industrie manufacturière et de l’exploitation des minéraux.

Le Tay Nguyen développera l'industrie des services dans le cadre d'une relation mutuellement avantageuse avec l'agriculture et l'industrie ; se concentrera sur le développement des marchés d’approvisionnement et d'écoulement des produits dans et hors de la région et le long du corridors, le reliant avec les principaux ports maritimes, des marchés internationaux.

Il faudra aussi promouvoir les échanges transfrontaliers, développer des services logistiques, l'écotourisme, les centres de villégiature, le tourisme culturel… -VNA/VI