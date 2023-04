Approbation d'une déclaration commune sur le processus d'adhésion du Royaume-Uni au CPTPP

Le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien participe à une réunion virtuelle au niveau ministériel pour discuter d'une déclaration commune ministérielle sur le processus de négociation du Royaume-Uni pour rejoindre le CPTPP. Photo: ministère de l'Industrie et du Commerce

Les pays membres de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et le Royaume-Uni se sont réunis virtuellement le 31 mars 2023 pour discuter d'une déclaration commune ministérielle sur le processus de négociation du Royaume-Uni pour rejoindre le CPTPP.

Le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien y a participé.

Lors de la réunion, après leurs discussions, les ministres ont approuvé la déclaration commune sur la conclusion essentielle du processus de négociation sur l'adhésion au CPTPP du Royaume-Uni.

Ils ont confirmé la façon dont le Royaume-Uni se conformera aux règles existantes contenues dans le CPTPP. Les parties au CPTPP ont également confirmé que le Royaume-Uni avait présenté des offres d'accès au marché significatives sur le plan commercial et de la plus grande qualité en ce qui concerne les biens, les services, l'investissement, les services financiers, les marchés publics, les entreprises appartenant à l'État et l'admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires. Elles ont respectivement confirmé ou présenté au Royaume-Uni leurs engagements en matière d'accès au marché.

Les pays membres du CPTPP et le Royaume-Uni se sont réjouis que les négociations visant l'adhésion du Royaume-Uni au CPTPP soient conclues pour l'essentiel, à la suite de la dernière série de pourparlers, tenue à Phu Quoc, au Vietnam.

Sur la base des résultats des négociations tant multilatérales que bilatérales, le ministre Nguyen Hong Dien a confirmé le soutien du Vietnam à l'achèvement rapide du processus d'adhésion du Royaume-Uni au CPTPP.