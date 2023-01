Apporter l’atmosphère du printemps vietnamien à Bruxelles

Dans l'après-midi du 22 octobre, juste le Jour de l’An, au Centre culturelle de la commune Woluwe Saint-Pierre à Bruxelles, l'Union générale des Vietnamiens en Belgique (UGVB) a organisé un programme spécial consacré au Têt traditionnel destiné aux Vietnamiens de Belgique.

Le plateau de fruits du Têt. Photo : Huong Giang/VNA

L’ambassadeur du Vietnam en Belgique, du Grand Duché du Luxembourg et chef de la Délégation vietnamienne auprès de l'Union européenne (UE), Nguyên Van Thao, ainsi que l’échevine de la commune Woluwe Saint-Pierre y on participé. La fête est devenue significative après deux ans dominés par le COVID-19.

Le Centre culturel de Woluwe Saint-Pierre est devenu un espace cosy du Têt pour la communauté vietnamienne de Belgique.

Un chant des enfants vietnamiens de Belgique inaugure le programme du Têt. Photo : Huong Giang/VNA

Des branches de fleurs jaunes d’abricotier. Des pommes et pomelos gravés des mots "Bonne année", comme la tradition du Têt des Vietnamiens. De jolis chapeaux coniques bien décorés. Tout crée un beau coin pour shootings photos où on a l’impression d’être au milieu du Têt au Vietnam. D’ailleurs, ici, on peut déguster des plats traditionnels du Vietnam en contribuant au fonds du programme « Riz à la viande » pour soutenir les enfants de hautes régions du Vietnam.

Vêtu d’une tunique traditionnelle comme son habitude décennale lors du Têt, Cao Van Su, qui a 57 ans de vivre en Belgique, confie que lui comme les autres Vietnamiens de Belgique s’orientent toujours vers leur pays natal. Le Nouvel An lunaire est une occasion de retrouvaille des résidents vietnamiens à l’étranger. En l'année du Chat, il souhaite que le peuple vive en paix et que les Vietnamiens d'outre-mer se réunissent à l'occasion de la fête traditionnelle.

Quant à Lê Thi Kim Hoài, qui vit en Belgique depuis plus de 10 ans, elle se rend à la foire du Têt avec un couple belge. Ce sont ses amis proches très intéressés par la culture vietnamienne qui veulent la découvrir. Hoài dit qu'elle est impatiente et excitée parce que pendant de nombreuses années, elle n'avait pas pu retourner au Vietnam à l’occasion du Têt. « J’ai beaucoup de chances d’être présente ici aujourd’hui avec mes enfants. L’occasion pour qu’ils puissent mieux comprendre le pays de leur mère et de découvrir un peu la fête du Têt », raconte-t-elle.

Valorisation des caractéristiques culturelles nationales

Après deux années calmes en raison de l'épidémie de COVID-19, le Nouvel An vietnamien revient cette année avec tambour et trompette, grâce aux efforts de l'UGVB. Le point d’orgue consiste en les représentations artistiques interprétées par des artistes du Théâtre de la musique folklorique Bông Sen de Hô Chi Minh-Ville.

Un numéro de chant interprété par le chanteur Ta Minh Tâm. Photo : VNA

Huynh Công My, président de l'UGVB affirme que l’Union souhaite toujours apporter l'atmosphère traditionnelle du Têt aux Vietnamiens vivant loin du pays afin qu'ils se souviennent toujours de leur patrie, et renforcent la cohésion de la communauté vietnamienne en Belgique.

L’ambassadeur du Vietnam en Belgique, du Grand Duché du Luxembourg et chef de la Délégation vietnamienne auprès de l'Union européenne (UE), Nguyên Van Thao, prend la parole. Photo : VNA

Pour sa part, l'ambassadeur Nguyên Van Thao souligne que le Parti et l'État attachent toujours une grande importance à la communauté vietnamienne d'outre-mer qui est une partie intégrante et une ressource importante du Vietnam. L'ambassadeur affirme que bien que son nombre modeste d’environ 13.000 personnes, la communauté vietnamienne en Belgique s'intègre bien au pays de résidence, respecte la loi et est très appréciée par les autorités locales. Les Vietnamiens de Belgique sont également unis et attachés à leur pays natal.

Le Têt traditionnel du Vietnam imprégné des caractéristiques culturelles telles que danse de lion, vœux du Nouvel An, étrennes aux enfants... a attiré des Belges.

«C’est une grande première pour moi de vivre le Nouvel An Têt au sein de votre communauté. C’est donc l’année du Chat d’eau qui débute. Une année plutôt stable et sereine parce que le chat est l’animal symbolisant l’affection, apportant une ambiance familiale heureuse et la longévité », souligne Gerda Postelmans, échevine de la commune Woluwe-Saint Pierre.

Cette dirigeante de la commune Woluwe-Saint Pierre souhaite une belle année à toute la communauté vietnamienne.

Selon Trân Duc Hiên, vice-président du Comité des Vietnamiens de l’étranger, chaque année, Hô Chi Minh-Ville organise de nombreuses tournées à l’étranger des troupes artistiques à l'occasion du Nouvel An lunaire pour servir les Vietnamiens d'outre-mer qui n'en ont pas eu l'occasion de rentrer au Vietnam pour fêter le Têt. Cette année, la tournée reprend après une interruption de 2 ans due à l'épidémie. « Le but de notre tournée de cette année vise d’aider les Vietnamiens de l’étranger à se mémoriser de la tradition de leur pays natal, notamment la jeune génération à mieux comprendre la tradition du Têt et les caractéristiques culturelles du Vietnam », confie Trân Duc Hiên.

Le programme culturel "Le Printemps dans la jeune ville" interprété par l’«Artiste du Peuple » Ta Minh Tâm, les chanteurs Duong Quôc Hung, Doan Trang et des artistes du Théâtre de la musique folklorique Bông Sen amène des Vietnamiens de Belgique vers leur pays natal avec des performances spéciales, les chants et danses louant leur patrie et pays, les rappelant à toujours se souvenir que le sang vietnamien coule toujours dans leurs veines.

A cette occasion, l'UGVB organise la lotterie Tombola avec de nombreux prix attractifs, dont le prix spécial est un billet d'avion aller-retour pour le Vietnam sponsorisé par Vietnam Airlines.- VNA/VI