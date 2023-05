Apple ouvrira sa première boutique en ligne au Vietnam

L’américain Apple a annoncé vendredi 12 mai qu’elle ouvrirait sa première boutique en ligne au Vietnam le 18 mai dans le but de stimuler ses opérations sur les marchés émergents.

La boutique en ligne disposera d’une équipe d’experts prêts à partager leur expertise en vietnamien pour aider les clients dans le besoin.

Les boutiques en ligne précèdent souvent l’ouverture des magasins de détail. Apple vend déjà des produits au Vietnam via des fournisseurs agréés.

Deirdre O’Brien, vice-président senior de la vente au détail d’Apple, a déclaré que la société est fière de se développer au Vietnam.

En 2022, les importations vietnamiennes de téléphones CBU (unités complètement montées) ont atteint un chiffre d’affaires de 3,5 milliards de dollars, en hausse de 10,5% par rapport à 2021, représentant 16,6% du chiffre d’affaires à l’importation de téléphones et composants.

Les téléphones Apple, Samsung, Oppo et Xiaomi étaient les marques les plus appréciées, représentant 93,4%. Les importations d’iPhone ont connu la croissance la plus importante avec une hausse de 46% à 1,16 milliard de dollars. – VNA/VI