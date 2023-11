APEC : le Vietnam propose 3 priorités de coopération lors de l'AMM 34

La 34e Réunion ministérielle de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) (AMM 34) a eu lieu le 14 novembre à San Francisco, aux États-Unis, sous la présidence du secrétaire d'État américain, Antony J. Blinken, et de la représentante commerciale des États-Unis, Katherine Tai.

Cet événement a réuni les ministres des Affaires étrangères, de l'Économie et les chefs de délégation des 21 économies membres de l'APEC.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son et les reponsables du ministère de l'Industrie et du Commerce y ont participé.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son à la réunion.



La réunion a passé en revue la coopération de l'APEC en 2023, en particulier les progrès réalisés dans la mise en œuvre des objectifs et des plans de coopération approuvés dans la Vision de Putrajaya de l'APEC pour 2040. Ell a également discuté de mesures visant à atteindre deux objectifs importants de l'APEC : une croissance durable et inclusive et la construction d'une région résiliente et connectée.

Lors de l'événement, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a souligné les résultats positifs de la coopération de l'APEC en 2023. Il a proposé trois priorités de coopération avec l'APEC.



Tout d'abord, il a suggéré de renforcer la coopération pour faire face au changement climatique et promouvoir la croissance verte. Les économies membres de l'APEC devraient accélérer les programmes de coopération sur le commerce des biens et services environnementaux, les modèles économiques verts-bio-circulaires, l'agriculture intelligente, la transition énergétique équitable et la gestion financière des matières premières naturelles.



Deuxièmement, il est important de tirer parti des progrès scientifiques et technologiques pour une croissance durable et inclusive. La coopération de l'APEC doit se concentrer sur le soutien pour la construction d'infrastructures et d'une main-d'œuvre numérique, faciliter l'accès et l'application des technologies modernes dans la production agricole et industrielle, la prévention des catastrophes naturelles, la médecine, l'économie et l'éducation.

Troisièmement, il a souligné l'importance de placer l'humain au centre de la coopération de l'APEC. Les projets et activités de l'APEC doivent contribuer à construire des systèmes d'éducation et de santé équitables, aider les petites et moyennes entreprises à élargir leurs marchés et renforcer le rôle des femmes dans l'économie et la société.



Les ministres ont unanimement approuvé les Recommandations sur la réforme structurelle de l'APEC, appelant les membres à accélérer la mise en œuvre des engagements de l'APEC, notamment la feuille de route pour la sécurité alimentaire à l'horizon 2030, la feuille de route pour l'économie numérique et l'économie Internet, ainsi que le cadre et le plan d'action pour réduire les risques de catastrophes naturelles, la feuille de route contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, ainsi que celle sur les femmes et la croissance inclusive.



À cette occasion, des prix ont été décernés lors du concours de l'APEC pour les bonnes idées et applications sur le modèle économique vert bio-circulaire.