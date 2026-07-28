APEC : le Vietnam promeut une gestion forestière durable

Le vice-ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, Nguyen Quoc Tri (au milieu, première ligne), participe à la conférence. Photo : VNA

Sous le thème «Construire une Asie-Pacifique verte, partager le bien-être écologique», la Conférence ministérielle du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) sur la foresterie s'est tenue mardi 28 juillet à Shenzhen, en Chine.

La délégation vietnamienne, conduite par le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural Nguyen Quoc Tri, a pris une part aux discussions aux côtés de hauts dirigeants, d'experts et de représentants des 21 économies membres de l'organisation et d’autres organisations concernées.

Dans son allocution, le vice-ministre Nguyen Quoc Tri a réitéré l’engagement du Vietnam à devenir un partenaire fiable, responsable, toujours prêt à partager son expérience avec les économies de l'APEC, à promouvoir la coopération et à contribuer positivement à l'objectif de forêts plus saines pour le développement durable de la région.

Le vice-ministre Nguyen Quoc Tri a partagé des expériences du pays en matière de gestion durable des forêts, de renforcement de la résilience des écosystèmes forestiers face aux changements climatiques et amélioration du bien-être écologique de tous les Vietnamiens.

Il a souligné que le Vietnam considère toujours la gestion durable des forêts comme une mesure la plus fondamentale, pérenne et efficace pour bâtir des écosystèmes capables de se régénérer et de s'adapter au dérèglement climatique. Il a mis en exergue les politiques rigoureuses du Vietnam, notamment la protection stricte des forêts existantes, l'accélération de la gestion durable des forêts, le rétablissement des écosystèmes naturels, l’application accélérée de la science, de la technologie et de la transition numérique pour le suivi des ressources et la surveillance des incendies, ainsi qu'une approche plaçant les populations locales au cœur de la gouvernance.

Le succès du modèle vietnamien repose en grande partie sur la mise en œuvre efficace du paiement des services environnementaux forestiers, le développement des produits forestiers non ligneux, des plantes médicinales, de l'écotourisme, de crédits carbones, etc., garantissant ainsi des moyens de subsistance durables pour des millions de résidents des zones montagneuses.

Le vice-ministre a affirmé que le secteur forestier est aujourd'hui un pilier essentiel de la croissance verte, de la résilience au changement climatique, de la sécurité alimentaire et hydrique, de la préservation de la biodiversité, et de la mise en œuvre des objectifs de développement durable, des enjeux qu'aucune nation ne peut résoudre de manière isolée.

Face aux défis environnementaux transfrontaliers, le Vietnam a proposé quatre axes de coopération prioritaire au sein de l'APEC : le partage des savoirs, de la science et des technologies pour renforcer la résilience des forêts, la promotion de la finance verte, de crédits carbones et des investissements à long terme dans la protection et la restauration écologique, la recherche conjointe, la protection de la biodiversité et la gestion durable des écosystèmes transfrontaliers, ainsi que l'établissement de chaînes d'approvisionnement en produits forestiers légales, transparentes, responsables et adaptables, répondant aux nouvelles exigences du commerce international.

Prenant la parole lors de la session, le vice-Premier ministre chinois He Lifeng a rappelé que l'Asie-Pacifique, bien qu'étant la zone économique la plus dynamique et la plus potentielle au monde, fait face à une dégradation préoccupante de ses terres et à une multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes. Il a appelé à la création d'un « bouclier de sécurité écologique » et à une harmonisation de la vie humaine avec la nature, entre autres.

La conférence s'est achevée par l'adoption de la Déclaration conjointe des ministres des Forêts de l'APEC 2026, un document stratégique qui exhorte les membres à intégrer la gestion forestière durable dans leurs cadres politiques nationaux. La déclaration appelle également à renforcer la lutte contre le commerce illégal de bois, à soutenir l'innovation technologique dans la transformation des produits forestiers et à encourager le développement de la foresterie urbaine pour lutter contre la fragmentation des habitats naturels. -VNA/VI