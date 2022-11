APEC : le président Nguyen Xuan Phuc rencontre des dirigeants de Hong Kong (Chine) et du FMI

Dans le cadre de la Semaine du Sommet de l'APEC à Bangkok en Thaïlande, le président Nguyen Xuan Phuc a eu des rencontres avec Lee Ka-chiu, chef de l'Exécutif du gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong et la directrice générale du FMI Kristalina Georgieva.

Nguyen Xuan Phuc a invité Lee Ka-chiu à se rendre prochainement au Vietnam pour promouvoir la coopération économique, le commerce et l'investissement, dans le but de porter le commerce bilatéral ces 5 prochaines années à 50 milliards de dollars ; d’encourager les entreprises hongkongaises à investir dans des domaines durables et respectueux de l'environnement ; d’aider les entreprises vietnamiennes à participer à des activités de promotion du commerce, d'investissement et de tourisme à Hong Kong. Il a également souhaité que les deux parties élargissent leurs échanges et leur coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation, du tourisme et dans la réception pilote de travailleurs vietnamiens.

Lee Ka-chiu a affirmé que l’autorité de la Région administrative spéciale de Hong Kong attachait une grande importance et était prêt à renforcer la coopération mutuellement bénéfique avec le Vietnam dans divers domaines. Il a soutenu l'augmentation du commerce bilatéral au cours de ces 5 prochaines années, afin de faire du Vietnam le plus grand partenaire commercial de Hong Kong au sein de l'ASEAN. Il a aussi affirmé la volonté de promouvoir les échanges entre les deux peuples, ainsi que de renforcer la coopération dans le tourisme, l'éducation, l’emploi et la gestion de l'immigration.

La directrice générale du FMI Kristalina Georgieva et le président Nguyen Xuan Phuc. Photo : VNA



Lors de la rencontre avec la directrice générale du FMI Kristalina Georgieva, le président Nguyen Xuan Phuc a hautement apprécié la coopération entre le Vietnam et le Fonds ces dernières années, en particulier dans la consultation en gestion macroéconomique, transformation structurelle et renouvellement du modèle de croissance du Vietnam.

Elle a estimé que l'économie du Vietnam était toujours dans la région un point positif en termes de croissance et de stabilité. Selon la dirigeante, poursuivre les réformes structurelles économiques, se transformer en un modèle de croissance verte, propre et durable, se concentrer sur les énergies renouvelables et l’économie numérique apportera un nouvel élan à l'économie vietnamienne. Elle a souhaité que le Vietnam continue de contribuer à l'agenda mondial sur la transformation du modèle de croissance et la garantie des chaînes d'approvisionnement.

La dirigeante du FMI a déclaré que le Fonds poursuivrait son soutien et ses conseils au Vietnam en matière de gestion économique et de renouvellement du modèle de croissance.

Le même jour, le président Nguyen Xuan Phuc et son épouse et la délégation de haut rang du Vietnam ont quitté le 19 novembre la Thaïlande, terminant leur visite officielle dans ce pays et la participation à la 29e réunion des dirigeants économiques de l'APEC. - VNA/VI