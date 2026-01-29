APEC 2027 : Pham Minh Chinh presse la construction des infrastructures à Phu Quoc

Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre des ouvriers sur le chantier de l'aéroport international de Phu Quoc. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est rendu mercredi 28 janvier dans la zone spéciale de Phu Quoc, située dans la province d’An Giang, pour inspecter et dynamiser les ouvrages et projets stratégiques en vue du Sommet de l’APEC 2027. Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est rendu mercredi 28 janvier dans la zone spéciale de Phu Quoc, située dans la province d’An Giang, pour inspecter et dynamiser les ouvrages et projets stratégiques en vue du Sommet de l’APEC 2027.

Lors de sa visite sur le site de l'extension de l'aéroport international de Phu Quoc, le chef du gouvernement a félicité le groupe Sun Group pour la rapidité d'exécution des terminaux T2 et VIP, tout en exigeant une intensification des travaux sur la piste d'atterrissage.

Soulignant les difficultés liées à une construction en site occupé, le Premier ministre a ordonné la mise en place d'un rythme de travail soutenu, exhortant les constructeurs à travailler sans interruption, même pendant les jours fériés, afin de garantir une infrastructure moderne, écologique, numérisé et efficace.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh participe à la cérémonie de mise en chantier des zones urbaines de Bai Dat Do et de Nui Ong Quan. Photo: VNA

La même matinée, le Premier ministre a participé à la cérémonie de mise en chantier des zones urbaines de Bai Dat Do et de Nui Ong Quan, deux projets majeurs parmi les 21 approuvés pour l'APEC 2027.

Avec un investissement de 64 000 milliards de dôngs (2,45 milliards de dôngs), la zone urbaine de Bai Dat Do prévoit la création d'une véritable « cité hôtelière » de 6 500 chambres répartie dans 15 bâtiments, visant à transformer le littoral en un pôle d'attraction de rang mondial comparable à Sydney.

Parallèlement, la zone urbaine à usage mixte et écotourisme de Nui Ong Quan d’un investissement de 5 550 milliards de dôngs augmentera l'offre d'hébergement avec 5 200 appartements de services. Ensemble, ces infrastructures apporteront environ 12 000 chambres supplémentaires, répondant ainsi aux exigences strictes de ce futur événement diplomatique de haut niveau tout en modernisant le paysage urbain de l'île.

S'exprimant à cette occasion, Pham Minh Chinh a rappelé que l'accueil de l'année de l'APEC 2027 est un honneur national et la zone économique spéciale de Phu Quoc. L’investissement dans les infrastructures au service de l’APEC contribuera au développement national, An Giang et Phu Quoc en particulier, rehaussant le potentiel, la position et le prestige national.

Il a exigé la mise en œuvre rigoureuse pour Phu Quoc, articulée autour de la « règle des 5-4-3 » : cinq axes de modernisation (vert, numérique, optimisation des potentiels, gestion intelligente et harmonie des intérêts), quatre impératifs de ponctualité pour éviter tout retard, et trois piliers de contribution impliquant l'État, les entreprises et les citoyens.

Le Premier ministre a salué les efforts de la province d'An Giang et de la zone économique spéciale de Phu Quoc, leur demandant de poursuivre la mise en œuvre des procédures conformément à la réglementation afin de créer des conditions favorables pour les entreprises dans la réalisation de projets au service de l'APEC.

Enfin, lors d'une séance de travail avec les autorités locales et les investisseurs, le chef du gouvernement a tranché sur plusieurs difficultés et obstacles administratifs et logistiques. Il a également approuvé la proposition et la demande de l’enfouissement des lignes électriques, des télécommunications, l'approvisionnement en eau et le drainage, ainsi que l’ajustement de l'ampleur des projets d'infrastructures de transport et de l'aéroport international de Phu Quoc.

Soutenant les directives du secrétaire général du Parti To Lam, il a également validé l'étude de grands axes de transport Nord-Sud et Est-Ouest dotés de dix voies de circulation, ainsi que d'une route côtière ceinturant l'île.

À ce jour, sur les 21 projets dédiés à l'APEC, les 10 projets publics affichent déjà un taux de décaissement de plus de 64%, tandis que les 11 projets en partenariat public-privé sont en bonne voie. -VNA/VI