APEC 2025 : Renforcer la coopération substantielle entre le Vietnam et le Brunei

Le président vietnamien Luong Cuong (gauche) s’est entretenu, dans l’après-midi du 31 octobre, avec le Sultan de Brunei, Haji Hassanal Bolkiah. Photo: VNA

En marge de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2025 organisée à Gyeongju, en République de Corée, le président vietnamien Luong Cuong s’est entretenu, dans l’après-midi du 31 octobre, avec le Sultan de Brunei, Haji Hassanal Bolkiah.



Les deux dirigeants ont salué le développement dynamique du partenariat intégral Vietnam–Brunei et ont convenu de renforcer leur coordination afin de porter les relations bilatérales à un niveau plus profond et plus substantiel, au service des peuples des deux pays ainsi que pour la paix, la stabilité et la coopération régionales.



Le président Luong Cuong a salué la prochaine visite du Sultan au Vietnam en 2025 et exprimé le souhait de maintenir les échanges de délégations à tous les niveaux, tout en veillant à la mise en œuvre du Programme d’action pour la période 2023–2027. Il a appelé à intensifier la coopération dans quatre domaines prioritaires : pétrole et gaz, produits chimiques, industrie alimentaire Halal, tourisme et échanges entre les peuples.

Entretien entre le président vietnamien Luong Cuong et le Sultan de Brunei, Haji Hassanal Bolkiah. Photo: VNA





Il a réaffirmé la volonté du Vietnam de créer des conditions favorables aux entreprises brunéiennes souhaitant investir sur son territoire, et proposé d’accélérer la signature d’un mémorandum d’accord sur la coopération Halal. Le dirigeant vietnamien a également souhaité que Brunei soutienne les entreprises vietnamiennes dans l’obtention de certifications Halal pour leurs produits agricoles, afin de renforcer leur intégration dans la chaîne mondiale d’approvisionnement Halal.



Pour sa part, le Sultan Haji Hassanal Bolkiah a exprimé sa volonté de promouvoir une coopération plus étroite avec le Vietnam, notamment dans les secteurs économique, énergétique et culturel. Il a félicité le Vietnam pour sa réélection au Conseil des droits de l’homme des Nations unies (mandat 2026–2028), saluant le rôle croissant du pays dans la promotion du multilatéralisme.



Les deux dirigeants ont également réaffirmé leur engagement à renforcer la solidarité et la centralité de l’ASEAN, ainsi qu’à intensifier leur coopération dans le traitement des questions régionales, notamment celle de Mer Orientale, en soutenant l’élaboration d’un Code de conduite (COC) efficace, substantiel et conforme au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982). –VNA/VI