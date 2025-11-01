APEC 2025: le vice-PM Bui Thanh Son souligne l’importance d’un commerce ouvert

Le vice-Premier ministre Bui Thanh Son. Photo: VNA

Dans le cadre de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC (forum de Coopération économique Asie-Pacifique) 2025, le 31 octobre après-midi, le vice-Premier ministre Bui Thanh Son a participé à un Dialogue entre les dirigeants de l’APEC et le Conseil consultatif des affaires de l’APEC (ABAC).



Dans son rapport adressé aux dirigeants, l’ABAC a exprimé ses préoccupations face à la persistance des perturbations commerciales, à la montée du protectionnisme et à un environnement économique incertain, tout en formulant des recommandations pour renforcer la coopération régionale afin de relever ces défis.



Lors de la rencontre, le vice-Premier ministre Bui Thanh Son a salué les recommandations du secteur privé de l’APEC et souligné la nécessité d’une coordination étroite entre les économies membres et la communauté des entreprises pour promouvoir un commerce ouvert, des chaînes d’approvisionnement durables, ainsi qu’une transition numérique et une intelligence artificielle responsables.



Il a affirmé que, dans un contexte mondial marqué par de nombreux défis, l’APEC devait maintenir ses moteurs traditionnels de croissance tels que le commerce et l’investissement, tout en stimulant de nouveaux moteurs comme la science, la technologie et la transformation numérique.



Selon lui, les économies de l’APEC devraient concentrer leurs efforts sur trois priorités : premièrement, promouvoir le commerce et l’investissement entre les économies de l’APEC et avec les partenaires extérieurs ; deuxièmement, renforcer la connectivité régionale sur les plans des infrastructures, des institutions et des échanges entre les peuples ; troisièmement, tirer parti de la transformation numérique pour créer de nouveaux moteurs de croissance.



En échangeant avec les représentants de l’ABAC sur la transformation numérique et l’intelligence artificielle, le vice-Premier ministre Bui Thanh Son a également invité la communauté des entreprises – acteur clé dans le développement et l’intégration de l’intelligence artificielle dans la vie économique et sociale – à coopérer avec les gouvernements pour promouvoir une IA responsable, ouverte et inclusive.-VNA/VI