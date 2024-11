APEC 2024: le président Luong Cuong rencontre des dirigeants de nombreuses économies

Le président Luong Cuong lors de l'APEC 2024 au Pérou. Photo: VNA



Le 15 novembre (heure locale), en marge de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2024 à Lima, au Pérou, le président Luong Cuong a rencontré des dirigeants de nombreuses économies.

Lors de sa rencontre avec le secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, le président Luong Cuong lui a affirmé que le Vietnam considérait le développement de la coopération et de l'amitié avec la Chine comme un choix stratégique et une priorité de premier rang dans sa politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de diversification et de multilatéralisation.

Le dirigeant Xi Jinping a affirmé que la Chine considérait toujours les relations avec le Vietnam comme une priorité dans sa politique étrangère de voisinage et soutenait le Vietnam dans l'organisation réussie du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV).

En rencontrant le président américain, Joe Biden, le président Luong Cuong a affirmé que le Vietnam considérait les États-Unis comme un partenaire stratégiquement important. Il s’est déclaré heureux que les deux parties aient obtenu de nombreux résultats positifs en un an de mise en œuvre du cadre de partenariat stratégique global pour la paix, la coopération et le développement durable.

Le président Joe Biden a déclaré que les États-Unis tenaient en haute estime leurs relations avec le Vietnam et soutenaient un Vietnam « puissant, indépendant, résilient et prospère ».

Lors de sa rencontre avec le Premier ministre malaisien, Anwar Ibrahim, le dirigeant vietnamien a souligné que le Vietnam valorisait et souhaitait toujours développer l'amitié et le partenariat stratégique avec la Malaisie.

Le Premier ministre Anwar Ibrahim a affirmé que le Vietnam était un partenaire très important de la Malaisie dans la région, suggérant que les deux parties continuent de consolider leurs relations et de les porter à de nouveaux sommets en élargissant et en approfondissant les domaines de coopération.

En rencontrant le Premier ministre singapourien, Lawrence Wong, le chef de l’Etat vietnamien a proposé que les deux parties continuent de promouvoir les mécanismes de coopération dans des domaines tels que politique-diplomatie, économie-commerce, défense-sécurité, culture-éducation, sciences et technologies, échanges entre peuples.

Le Premier ministre Lawrence Wong a affirmé que le Vietnam était un grand partenaire de Singapour au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), étant d'accord avec le président Luong Cuong sur la promotion de la coopération entre les deux pays dans des domaines d'importance stratégique pour leurs relations.

Lors de sa rencontre avec le Premier ministre australien, Anthony Albanese, Luong Cuong a proposé que les deux parties continuent de se coordonner étroitement pour mettre en œuvre efficacement le programme d'action du partenariat stratégique global Vietnam-Australie pour la période 2024-2027.

Le Premier ministre Anthony Albanese a réaffirmé que l'Australie appréciait le rôle et la position du Vietnam.

Les deux parties ont convenu de continuer à renforcer la confiance politique, à maintenir les échanges de délégations et des mécanismes de coopération bilatérale.

Lors de leur rencontre, le président Luong Cuong et le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, ont souligné leur détermination à continuer d'approfondir la coordination sur la base du respect mutuel et du bénéfice mutuel.

Lors de la rencontre avec le vice-Premier ministre russe, Alexeï Overchuk, le président Luong Cuong a affirmé que le Vietnam valorisait toujours le partenariat stratégique global avec la Russie.

Le vice-Premier ministre russe a déclaré que la Russie accordait une priorité au développement des relations avec le Vietnam afin qu'elles deviennent plus substantielles et plus efficaces dans l'esprit des relations amicales traditionnelles et à la mesure du potentiel des deux pays.

Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération dans des domaines comme économie - commerce, énergie, sciences - technologies, éducation - formation, tourisme...

Lors des rencontres, les dirigeants ont affirmé l'importance du multilatéralisme et des mécanismes multilatéraux dont le Vietnam et d'autres parties sont membres, dont l'APEC.-VNA/VI