Annonce sur la cérémonie funéraire et commémorative et d'enterrement du leader du Parti Nguyên Phu Trong

Le ruban de deuil est attaché au drapeau national. Photo : VNA

Les funérailles du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong seront organiséees selon le rituel de deuil national.

La dépouille mortelle du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong est déposée à la Maison funèbre nationale, 5 rue Trân Thánh Tông, à Hanoi.



La cérémonie funéraire aura lieu à la Maison funèbre nationale, 5 rue Trân Thánh Tông, à Hanoi, à partir de 07h00 à 22h du 25 juillet 2024 et de 07h00 du 26 juillet 2024.



La cérémonie commémorative du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong commencera à 13h00 du 26 juillet 2024 à la Maison funèbre nationale, 5 rue Trân Thánh Tông, à Hanoi.



La cérémonie d’enterrement se tiendra le même jour à 15h00 au cimetière Mai Dich, à Hanoi.



Les cérémonies funéraire et commémorative seront également organisées à la Salle de réunification de Hô Chi Minh-Ville, dans son village natal à la commune de Dông Hôi, district de Dông Anh (Hanoï).



Les cérémonies funéraire et commémorative ainsi que la cérémonie d’enterrement du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong seront diffusées en direct par la Télévision nationale du Vietnam et la Radio la Voix du Vietnam.



Durant les deux jours de deuil national (les 25 et 26 juillet 2024), les établissements, les lieux publics dresseront les drapeaux en berne et toutes les activités de distraction seront arrêtées. -VNA/VI