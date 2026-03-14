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Annonce sur la 17e réunion du Comité de pilotage de la coopération bilatérale Vietnam – Chine

La 17e réunion du Comité de pilotage de la coopération bilatérale ainsi que la première réunion du Dialogue stratégique au niveau des ministres des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité publique, auront lieu à Hanoï.
  Photo d'illustration: internet  

Selon une annonce du ministère des Affaires étrangères, mettant en œuvre les perceptions communes entre les dirigeants des deux Partis et des deux États du Vietnam et de la Chine, les deux pays tiendront à Hanoï la 17e réunion du Comité de pilotage de la coopération bilatérale Vietnam – Chine ainsi que la première réunion du Dialogue stratégique au niveau des ministres des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité publique Vietnam – Chine.

Ces réunions se dérouleront du 15 au 17 mars 2026 à Hanoï. -VNA/VI

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