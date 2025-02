Annonce du ministère de la Sécurité publique sur l'organisation terroriste Boat People SOS

Selon le ministère de la Sécurité publique, sur la base des lois vietnamiennes et internationales, l'organisation intitulée Boat People SOS (BPSOS) est impliquée dans des activités terroristes.

L'organisation, dirigée par Nguyen Dinh Thang, a été fondée en 1990 et a son siège principal situé au 6066 Leesburg Pike, Suite 100 Falls Church, VA 22041-2220, aux États-Unis.

BPSOS dispose de plusieurs canaux de communication, notamment les sites web bpsos.org, machsongmedia.com, le journal «Mạch Sống», ainsi que des pages Facebook telles que BPSOS - Vietnam Advocacy Project et «Bàn Tròn Đa Tôn Giáo Việt Nam».

Selon le ministère de la Sécurité publique, BPSOS agit sous le couvert d'« assistance aux réfugiés », mais utilise en réalité cette activité comme prétexte pour collaborer avec des organisations et individus menant des actions hostiles contre le Vietnam. Parmi ces actions, des membres de l'organisation Montagnards Stand for Justice (MSFJ) sont impliqués dans l'attaque terroriste du 11 juin 2023 à Dak Lak, qui a tué neuf cadres et civils.

Le 6 mars 2024, le ministère de la Sécurité publique a inscrit MSFJ ainsi que les individus liés à cette organisation sur la liste des entités terroristes.

Le ministère a également précisé que Nguyen Dinh Thang (67 ans, originaire de Nghe An, né à Ho Chi Minh-Ville, de nationalité américaine), qui réside actuellement aux États-Unis,l est le chef de l’organisation BPSOS et occupe le poste de directeur exécutif. Thang entretient des relations étroites avec l’organisation MSFJ. Il a directement fourni des instructions, un soutien financier, des moyens et des salaires à certains membres de MSFJ pour mener des activités hostiles contre le Vietnam, y compris l’attaque terroriste et les actes de sabotage du 11 juin 2023.

Après que le ministère de la Sécurité publique a inscrit MSFJ et ses membres sur la liste des entités terroristes, la Police de la province de Dak Lak ont émis un mandat d’arrêt contre Y Quynh Bdap. Ce dernier est l’un des principaux suspects, accusé d’avoir orchestré l’attaque terroriste à Dak Lak.-VNA