Annonce du 14e Plénum du Parti communiste du Vietnam du 13e mandat

La séance de clôture du 14e Plénum du Parti communiste du Vietnam du 13e mandat. Photo : VNA

Conformément au programme de travail pour tout le mandat, les 5 et 6 novembre 2025, à Hanoï, le Comité central du Parti communiste du Vietnam du 13e mandat a tenu son 14e Plénum pour discuter et donner des avis sur les travaux liés au 14e Congrès nationlae du Parti ; sur l’édification du Parti et du système politique ; sur le travail du personnel ainsi que sur d’autres contenus importants.

Le camarade secrétaire général du Parti To Lam a prononcé des discours d’ouverture et de clôture.

1. Concernant le rapport d’auto-évaluation de la direction et de l’orientation du Comité central du Parti du 13e mandat à soulettre au 14e Congrès national du Parti.

Le Comité central du Parti a fait valoir la démocratie, élevé le sens des responsabilités, consacré beaucoup de temps à l’étude, à la discussion approfondie et à la contribution concrète au projet de Rapport d’auto-évalution de la direction et de l’orientation du Comité central du Parti du 13e mandat, et a adopté un constat unanime : Le 13e mandat a connu de nombreuses difficultés et défis tant externes qu’internes, mais sous la direction et la conduite résolues, marquées par des percées en matière de pensée, de vision stratégique, avec de nombreuses méthodes nouvelles, notamment depuis août 2024 jusqu’à présent, le Comité central, le Bureau politique, le Secrétariat, les principaux dirigeants, à commencer par le camarade secrétaire général To Lam, ont fait preuve d’un haut niveau d’unité, de cohésion, de courage, d’exemplarité et d’intelligence, restant fidèles et fermes face aux orientations, lignes directrices, règlements de travail et à la réalité… organisant la mise en œuvre flexible, créative et efficace de la Résolution du 13e Congrès national du Parti, obtenant de très importants résultats dans presque tous les domaines : de nombreuses grandes orientations ont été institutionnalisées, de nombreux goulots d’étranglement ont été levés, de nombreuses décisions à caractère de percée ont été mises en œuvre, dont le point marquant est la ligne directrice affirmant la détermination d’atteindre une croissance économique de plus de 8 % en 2025 et une croissance à deux chiffres dans les années suivantes ; la révolution de réorganisation et de rationalisation de l’appareil politique, la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux ; les percées dans les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique. Le travail d’édification et de rectification du Parti, ainsi que celui de construction du système politique, a été particulièrement valorisé. Les activités d’inspection, de supervision, de lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines ont été renforcées. Les méthodes de direction et d”orientation du Parti ont connu de nombreux renouvellements, notamment dans l’élaboration, la promulgation et la mise en œuvre des orientations, résolutions, conclusions du Parti ainsi que dans l’inspection et la supervision de leur exécution. Le Comité central a également examiné franchement certaines limites et insuffisances dans la direction et l’orientation du Comité central du Parti du 13e mandat, en a identifié clairement les causes et a discuté en détail des orientations pour y remédier.

Le Comité central du Parti a chargé le Bureau Politique, sur la base des discussions du Comité central, de diriger la révision et la finalisation du projet de Rapport afin de le soumettre au 14e Congrès national du Parti.

2. Concernant la présentation du personnel pour participer au Bureau Politique et au Secrétariat du 14e mandat (réélection et première participation).

En faisant valoir l’esprit de responsabilité, de sérieux, de démocratie, d’objectivité et d’impartialité, le Comité central du Parti a mené des discussions approfondies, a donné des avis francs et constructifs, établissant une haute unité et de consensus sur le nombre de membres du Bureau Politique et du Secrétariat pour le 14e mandat ainsi que sur le choix des cadres présentés pour participer au Bureau Politique et au Secrétariat du 14e mandat (ceux qui sont réélus et ceux qui y participent pour la première fois). Le Comité central du Parti affirme que la préparation du personnel du Bureau Politique et du Secrétariat du 14e mandat est un travail de continuité du processus de planification des cadres ; il s’agit d’une tâche particulièrement importante et essentielle, liée au succès du 14e Congrès national du Parti et au développement du pays dans la nouvelle période.

Les cadres présentés pour participer au Bureau Politique et au Secrétariat du 14e mandat doivent avoir une vision stratégique nationale, être capables de préserver l’autonomie du pays ; avoir la capacité de diriger et de commander à l’échelle nationale ; jouir d’un prestige politique et d’une intégrité à un niveau exemplaire ; être capables de transformer les résolutions en résultats concrets et mesurables ; posséder une endurance suffisante, tant sur le plan spirituel que physique, pour supporter la pression et l’intensité du travail durant le 14e mandat et éventuellement au cours des mandats suivants.

Le Comité central du Parti a adopté à l’unanimité la présentation des cadres participant au Bureau Politique et au Secrétariat du 14e mandat (réélection et première participation) pour en faire rapport au 14e Congrès national du Parti et les soumettre à l’élection lors du premier Plénum du Parti du 14e mandat, conformément au règlement.

3. Le Comité central du Parti a discuté, donné des avis et approuvé la liste du Présidium, du Secrétariat du Congrès et de la Commission de vérification du statut des délégués au 14e Congrès, afin de la soumettre au 14e Congrès du Parti pour examen et décision.

4. Concernant le bilan de la mise en œuvre de la Résolution n°18-NQ/TW du 25 octobre 2017 du Comité central du Parti du 12e mandat, intitulée « Certaines questions relatives à la poursuite du renouvellement et de la réorganisation de l’appareil du système politique afin qu’il soit rationalisé, efficace et efficient »

Le Comité central du Parti est unanime pour constater que : après 8 ans de mise en œuvre de la résolution, en particulier depuis 2024 jusqu’à présent, nous avons obtenu de nombreux résultats importants. L’appareil de l’ensemble du système politique, du niveau central au niveau local, a été réorganisé de manière plus compacte, avec des fonctions et responsabilités plus claires, une réduction des échelons intermédiaires, faisant passer le système politique d’un état « lourd – fragmenté » à un état « compact – interconnecté – efficace – efficient » ; passant d’une logique de « gestion selon les unités administratives » à une logique de « gouvernance selon les fonctions et les résultats », notamment dans la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux et la réorganisation des limites administratives au niveau provincial et communal ; parallèlement à la réduction des effectifs associée à l’amélioration de la qualité du personnel, des fonctionnaires et des agents publics.

Le Comité central du Parti s’est concentré sur la discussion et l’analyse approfondies de la signification, de l’importance et de la valeur pratique du bilan de la Résolution n°18-NQ/TW ; il a affirmé que la mise en œuvre des enseignements tirés selon le modèle d’administration locale à deux niveaux, interconnecté sur trois niveaux, constituerait le levier décisif permettant au système politique d’être compact – transparent – efficace, afin de conduire le pays vers un développement rapide, solide, puissant et prospère, pour un peuple heureux et prospère. Le Comité central du Parti a discuté et donné des avis sur les missions et solutions visant à poursuivre la construction et le perfectionnement de l’appareil du système politique dans la période à venir.

Le Comité central du Parti a approuvé à l’unanimité le Rapport de synthèse sur la Résolution n°18-NQ/TW du 25 octobre 2017 du Comité central du Parti du 13e mandat, intitulée « Certaines questions relatives à la poursuite du renouvellement et de la réorganisation de l’appareil du système politique afin qu’il soit rationalisé, efficace et efficient ». Le Comité central du Parti a chargé le Bureau Politique, sur la base des discussions du Comité central, de diriger la révision, la finalisation du Rapport, de promulguer la Conclusion et d’en poursuivre la mise en œuvre.

5. Le Comité central du Parti a discuté, donné des avis et approuvé à l’unanimité le Rapport de synthèse sur la mise en œuvre du Règlement de travail du Comité central, du Bureau Politique, du Secrétariat pour le 13e mandat ; ainsi que le Rapport de synthèse sur la mise en œuvre du Règlement de travail de la Commission centrale de contrôle du Parti du 13e mandat.

Le Comité central du Parti a chargé le Bureau Politique, sur la base des discussions du Comité central, de diriger la révision, la finalisation des Rapports, de promulguer la Conclusion et d’en poursuivre la mise en œuvre.

6. Le Comité central du Parti a décidé d’autoriser le camarade Nguyen Duy Ngoc, membre du Bureau politique, président de la Commission centrale de contrôle du Parti, Secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, à cesser de participer à la Commission centrale de contrôle du Parti et à cesser sa fonction au sein de la commission.

Le Comité central du Parti a élu le camarade Tran Sy Thanh, membre du Comité central du Parti, secrétaire adjoint du Comité du Parti et président du Comité populaire de Hanoï, pour participer à la Commission centrale de contrôle du Parti et exercer la fonction de son président du 13e mandat.

7. Le Comité central du Parti a donné des avis sur le personnel concernant certaines fonctions : vice-président permanent de l’Assemblée nationale du 15e législature, et président de la Cour populaire suprême du mandat 2021-2026, afin que le Bureau Politique décide de les présenter pour élection lors de la 10e session de la 15e Assemblée nationale, conformément au règlement.

8. Le Comité central du Parti a examiné et donné des avis sur les Rapports concernant les préparatifs du 14e Congrès national du Parti ; ainsi que sur les travaux importants que le Bureau politique a traités entre les 13e et 14e Plénums et sur les travaux prioritaires prévus entre les 14e et la 15e Plénums.

Le Comité central du Parti a demandé aux membres du Comité central d’élever leur sens des responsabilités envers le Parti, le pays et le peuple, de se concentrer sur la direction et la mise en œuvre efficace des tâches de leurs unités et localités ; en priorité, de diriger de manière urgente, résolue et efficace les travaux de prévention et de lutte contre les tempêtes et inondations dans le Centre et les Hauts Plateaux du Centre.

Le Comité central du Parti appelle l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée à promouvoir la tradition de solidarité et d’unité, à redoubler d’efforts, à surmonter les difficultés et défis, à se déterminer à accomplir avec succès les missions de développement socio-économique de 2025 et les objectifs du 13e mandat ; à organiser des mouvements d’émulation pour fêter le 14e Congrès national du Parti et achever les préparatifs en vue d’organiser avec succès ce congrès. - VNA/VI