Annonce des résultats de la séance de travail des dirigeants clés

Photo : VNA

Le samedi 18 mai, au bureau du Comité central du Parti communiste du Vietnam, le secrétaire général Nguyen Phu Trong a travaillé avec les principaux dirigeants.

Y étaient présents Luong Cuong, membre du Bureau Politique et membre permanent du Secrétariat ; Le Minh Hung, membre du Bureau Politique, chef de la Commission centrale de l'organisation du Parti, chef du Bureau du Comité central du Parti.

Les principaux dirigeants se sont réunis pour analyser les travaux du pays ces derniers temps et discuter ceux dans les temps qui viennent, selon les conclusions proposées par le 9e Plénum du Parti.

M. Trong a félicité la grande unification du Comité central pour présenter To Lam, membre du Bureau Politique, ministre de la Sécurité publique pour être élu au poste de président par la 15e Assemblée nationale et Tran Thanh Man, membre du Bureau Politique, vice-président permanent de l'Assemblée nationale pour être élu par la 15e Assemblée nationale au poste de président de l'Assemblée nationale.

Au cours de la première moitié du 13e mandat et de la première moitié de 2024, le Bureau Politique, le Secrétariat et les dirigeants clés, dirigés par le secrétaire général Nguyen Phu Trong, ont achevé les programmes et plan proposés ; organisé avec succès de nombreux événements politiques importants ; géré rapidement et efficacement les problèmes inattendus qui surviennent. La macroéconomie a été stable, l’inflation a été maîtrisée et les grands équilibres fondamentaux ont été garantis. Les domaines de la défense, de la sécurité, des affaires étrangères, de la construction et de la rectification du Parti ainsi que de la prévention et de la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines ont obtenu de nombreux résultats positifs.

Dans les temps à venir, il est nécessaire de continuer à organiser et à mettre en œuvre efficacement le programme de travail 2024 du Comité central du Parti, du Bureau Politique et du Secrétariat, d’achever les projets, les documents en vue du 14e Congrès national du Parti.

Il faut promouvoir fortement la croissance économique associée à la consolidation et au maintien de la stabilité macroéconomique, à la maîtrise de l'inflation et à la garantie des grands équilibres de l'économie ; se concentrer sur l’élimination des difficultés dans la production et les affaires ; assurer fermement la défense et la sécurité nationales, l’ordre et la sûreté sociaux ; déployer efficacement les affaires étrangères, renforcer les relations avec les pays et partenaires importants ; organiser avec succès les événements diplomatiques importants ; continuer à mener à bien la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, contribuant ainsi à consolider et à renforcer la confiance du peuple en le Parti, l'État et le régime. - VNA/VI