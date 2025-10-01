Annonce des 11 nominations officielles du Grand Prix "Bui Xuan Phai pour l'amour de Hanoï" 2025

Le 30 septembre, le comité d’organisation du Grand Prix « Bùi Xuân Phai pour l'amour de Hanoï » 2025, organisé par le journal Thể thao & Văn hóa (Sports & Culture) de l’Agence vietnamienne d’information (VNA), a dévoilé les 11 nominations officielles de cette édition.

Les nominations se répartissent en quatre catégories : Grand Prix, Œuvres, Actions et Idées. La cérémonie de remise des prix aura lieu à 19h00 le vendredi 3 octobre 2025, au 45 rue Tràng Tiên, à Hanoï.

Créé en 2008, ce prix récompense les auteurs, œuvres, idées et initiatives valorisant la ville de Hanoï, en mettant l’accent sur la valeur artistique et scientifique. Le jury est composé de personnalités reconnues, dont le poète Bang Viêt (président), l’historien Duong Trung Quôc, ainsi que plusieurs journalistes et universitaires.

Depuis 17 éditions, plus de 160 nominés ont été reconnus et plus de 70 prix décernés, dont 16 Grands Prix.

Cette année, les nominations officielles incluent :

Oeuvres (4 nominations) :

-Série de laques de Chu Nhât Quang dans les expositions « Dâu thiêng » (Fraise Sacrée) et « Mùa Xuân Độc lập » (Fraise Sacrée)

-Série de peintures sur Hanoï de Pham Binh Chuong, 20 ans de « Xuống phố » (Dans la rue)

-Livre « Kiến trúc Hà Nội - Giao thoa văn hóa Việt - Pháp » (Architecture de Hanoi – Interférence culturelle vietnamienne et française) de Trân Quôc Bao

-Opéra « Lửa từ Đất » (Théâtre des Jeunes)

Actions (3 nominations) :

-Premiers efforts pour la renaissance de la rivière Tô Lich

-Centre national des expositions, une nouvelle merveille à Hanoï

-Restauration de deux bas-reliefs en plein air rue Hàng Long

Idées (3 nominations) :

-Projets d’aménagement d’espaces communautaires autour du lac Hoàn Kiêm

-Activités en hommage à la culture confucéenne pour le 950e anniversaire du Quôc Tu Giam (2026)

-Projet de construction de l’Opéra de Hanoï et d’un parc culturel à Quang An

Le Grand Prix 2025 reste confidentiel et sera annoncé lors de la cérémonie.

La remise des prix sera accompagnée d’une exposition des œuvres et projets nominés, célébrant l’attachement à Hanoï à l’occasion d’événements nationaux majeurs. -VNA/VI