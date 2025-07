Annonce de la deuxième vague d’amnistie présidentielle au Vietnam en 2025

L’après-midi du 7 juillet, à Hanoï, le Bureau présidentiel, en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, le ministère des Affaires étrangères, la Cour populaire suprême et d’autres organes concernés, a organisé une conférence de presse pour annoncer la décision d’amnistie 2025 (deuxième vague) du président de la République socialiste du Vietnam.



Le chef adjoint du Bureau présidentiel, Pham Thanh Ha, a indiqué que, pour l’année 2025, à l’occasion du 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, le président de la République avait décidé d’amnistier plus de 8.000 détenus.



La sécurité et l’ordre public ont été maintenus. La majorité des personnes libérées se sont réinsérées dans la société et mènent une vie honnête. L’opinion publique nationale a salué cette politique d’amnistie, qui a également été bien accueillie au niveau international.



Pham Thanh Ha a ensuite annoncé la décision n°1244/2025/QD-CTN concernant l’amnistie 2025 (deuxième vague), accordant une libération anticipée à l’occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale, le 2 septembre 2025.



La décision précise également 14 cas exclus de l’amnistie, notamment les personnes condamnées pour trahison contre la Patrie, terrorisme, meurtre multiple...

Le vice-ministre de la Sécurité publique, Le Van Tuyen, répond à des questions de journalistes. Photo: VNA

Le vice-ministre de la Sécurité publique, Le Van Tuyen, a souligné que le fait d’avoir deux vagues d’amnistie dans la même année n’était pas inédit, cela s’était déjà produit en 2009 et 2011.



Concernant les nouveautés de cette deuxième vague par rapport à la première (décision n°266/2025/QD-CTN), il a précisé que la décision n°1244/2025/QD-CTN élargissait les catégories et les conditions d’éligibilité à l’amnistie.



Il a affirmé que l’examen des cas éligibles était réalisé de manière uniforme à l’échelle nationale, en toute transparence et sans impact négatif sur la sécurité et l’ordre public.-VNA/VI