Anniversaire du Président Hô Chi Minh: Des érudites belges font l'éloge du grand leader du Vietnam

L'exposition sur la vie révolutionnaire du Président Hô Chi Minh, tenue récemment à l'ambassade du Vietnam à Bruxelles, a attiré un grand nombre d'amis belges et internationaux. C'est l'occasion pour les personnes éprises de paix du monde entier de mieux comprendre le leader respectueux de la nation vietnamienne, qui a été reconnu par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), l’Homme de paix et l’Homme de culture éminent.



S'adressant au correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information à Bruxelles, Bert De Belder, responsable du Département des Relations Internationales du Parti travailliste belge (PTB), a souligné qu’en tant que Belge qui s'intéresse aux luttes pour la libération et pour le socialisme partout dans le monde, il a déjà appris l'importance de la vie et de la cause du Président Hô Chi Minh tout au long de ses années d'études. Récemment, en lisant beaucoup des ouvrages de Hô Chi Minh pour sélectionner des articles destinés à publier un recueil en français et néerlandais, Bert De Belder a redécouvert tant d'aspects, de talents et de vertus importantes du Président Hô Chi Minh. Ce dernier conduit non seulement le peuple vietnamien mais les peuples du monde entier à s'engager dans les luttes pour la libération nationale et sociale, pour le progrès, l'unité économique nationale, pour le bonheur du peuple, ainsi que pour la paix et le développement.

Bert De Belder, responsable du Département des Relations Internationales du Parti travailliste belge (PTB), présente le nouveau livre sur le Président Hô Chi Minh. Photo: VNA



Bert De Belder a souligné que la lutte pour la libération nationale constituait un processus très compliqué que le peuple vietnamien doit traverser avec de nombreuses difficultés mais qu'il a gagné grâce à son talent et à son leadership.



Bert De Belder a également déclaré que le Président Hô Chi Minh était une grande source d’inspiration. Pour lui, le Président Hô Chi Minh cumule en lui tous ses talents et ses rôles de leadership mais mène une vie simple. « Le Président Hô Chi Minh est un exemple pour nous tous", souligne-t-il.



Pour la directrice générale du Département de l'Asie du Sud-Est, Service européen des relations extérieures (SEAE), Barbara Plinkert, son impression du Président Hô Chi Minh est sa vie d'activités révolutionnaires enthousiastes et son admiration pour la façon dont il inspire et rassemble les gens d'autres pays pour lutter pour l'indépendance du Vietnam.



En tant que personne attachée à la lutte pour l'indépendance et la liberté du peuple vietnamien depuis 1964, alors qu'il était étudiant à l'Université Libre de Bruxelles (ULB), Ralph Coeckemberghs garde toujours des sentiments profonds pour ce pays, notamment, pour le Président Hô Chi Minh. Pour lui, le Président Hô Chi Minh qui a consacré sa vie à l'indépendance nationale, est l'un des "plus grands dirigeants du XXe siècle" qu'il admire toujours.