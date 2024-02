Anniversaire du PCV : messages de félicitations du Laos et du Cambodge

Les Comités centraux (CC) du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et du Parti du peuple cambodgien (PPC) ont adressé des messages de félicitations au Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), à l’occasion du 94e anniversaire de la fondation du Parti vietnamien (3 février).

Dans son message, le CC du PPRL a loué les politiques et lignes directrices justifiées du PCV, conduisant le peuple vietnamien à des victoires glorieuses dans la lutte pour la libération et la réunification nationales.

La partie lao a également souligné les résultats importants obtenus par le Vietnam dans le processus d’édification et de défense nationales à orientation socialiste dirigé par le PCV, surtout durant près de 40 ans de mise en œuvre du Renouveau. Selon le CC du PPRL, ces résultats importants et intégraux avaient favorisé la stabilité politique, la croissance économique, l’amélioration des conditions de vie de la population, la garantie de la défense et de la sécurité nationales, le développement des relations extérieures, le renforcement du statut du Vietnam sur les scènes régionale et internationale. Il a affirmé que les réalisations du PCV et du peuple vietnamien au cours des 94 dernières années étaient un grand encouragement pour le Laos dans son processus de défense et de développement nationaux.

La partie lao s’est déclarée convaincue que le peuple vietnamien, sous la direction du PCV et de son secrétaire général Nguyen Phu Trong, continuerait de remporter de nouveaux succès pour faire du Vietnam un pays industrialisé et moderne, et atteindre l’objectif de « peuple riche, pays puissant, démocratique, équitable et moderne ».

De son côté, le CC du PPC a affirmé que le PPC appréciait hautement les réalisations du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens. Il a déclaré se réjouir du développement de l’amitié traditionnelle et de la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux Etats et les deux peuples.

La partie cambodgienne s’est déclarée convaincue que sous la direction du PCV et de son secrétaire général Nguyen Phu Trong, le peuple vietnamien continuerait d'obtenir de nombreuses réalisations dans la mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du PCV.

Elle a souhaité du succès au PCV dans ses efforts de développement national pour atteindre l’objectif de faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé d'ici 2045.

A cette occasion, Thongsavanh Phomvihane, membre du Comité central du PPRL et président de la Commission des relations extérieures du Comité central du PPRL, a adressé un message de félicitions à Le Hoai Trung, secrétaire du Comité central du PCV, président de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV. -VNA/VI