Année nationale du tourisme - Gia Lai 2026 : magnifier la nature et l’identité du Tay Nguyen

Nichée au cœur du Tay Nguyen, la province de Gia Lai ambitionne désormais de s’imposer comme une destination incontournable sur la carte touristique régionale.

Grâce à ses paysages grandioses et à son patrimoine culturel indigène d’une grande singularité, la province multiplie les efforts pour développer un tourisme durable, offrant aux visiteurs des expériences authentiques et empreintes d’émotion. Ses habitants, réputés pour leur hospitalité chaleureuse, jouent un rôle clé dans cette dynamique.

L'Espace culturel du gong du Tay Nguyen, inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO en 2005, fait la fierté de la province de Gia Lai. Photo : VNA

La nature a doté ce territoire de panoramas à couper le souffle : le lac T’Nung, surnommé "les yeux de Pleiku", la majestueuse cascade de Phu Cuong, le volcan Chu Dang Ya – véritable aimant touristique lors de la floraison des tournesols sauvages en fin d’année –, ou encore les vastes étendues verdoyantes des plantations de thé de Bien Ho Che, entre autres sites d’exception.

Le rayonnement de la région a d'ailleurs été récemment consolidé par des distinctions internationales de premier plan, notamment pour Quy Nhon qui, dans une synergie entre mer et montagne, a été classée en 2025 parmi les 25 meilleures destinations de 2026 par le magazine Lonely Planet. Parallèlement, lors du 45e Forum du tourisme de l'ASEAN, Quy Nhon a reçu pour la troisième fois le titre de "Ville touristique propre de l'ASEAN 2026", séduisant les voyageurs par ses courbes poétiques et ses eaux cristallines.

Zone touristique de Ky Co à Quy Nhon. Photo : VNA

Au-delà de ses atouts naturels, Gia Lai reste le sanctuaire des traditions séculaires des ethnies Jrai et Bahnar. L’Espace culturel des gongs, inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO, en constitue la fierté absolue.

Les festivals traditionnels - fête du nouveau riz, cérémonies d’invocation de la pluie, rites ancestraux - confèrent à la province une atmosphère envoûtante, profondément ancrée dans l’âme du Tay Nguyen.

Placée sous le thème "Gia Lai - Les montagnes embrassent la mer", l'Année nationale du tourisme 2026 revêt une importance stratégique pour le développement durable de la province. L’événement vise à valoriser et préserver les identités culturelles, le patrimoine, les écosystèmes et les paysages locaux, dans une approche respectueuse de l’environnement et tournée vers l’innovation. Il ambitionne également de redéfinir et structurer le riche potentiel culturel de la province autour d’axes identitaires forts.

Cette initiative contribue à promouvoir l’image et les produits touristiques de Gia Lai ainsi que du Vietnam à l’international. Elle devrait attirer un large public de visiteurs, stimuler la croissance et favoriser un développement plus global du tourisme, tant en termes d’envergure que de qualité des services, tout en dynamisant les marchés domestique et international. -VNA/VI