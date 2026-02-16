Année du Cheval 2026 : un marché du Têt communautaire renforce l’amitié franco-vietnamienne

L’Union des Vietnamiens de France (UGVF) a organisé, le 14 février, le marché du Têt de l’Année du Cheval 2026 au Pavillon Baltard, à Nogent-sur-Marne.

La manifestation a rassemblé de nombreux membres de la communauté vietnamienne et leurs amis français dans une atmosphère conviviale, constituant un temps fort de l’amitié franco-vietnamienne.

L'événement s’est tenu en présence de l’ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai, des maires adjoints de la ville de Nogent-sur-Marne, Anne-France Jacquillat et Philippe Goyheneche, ainsi que de représentants de Hô Chi Minh-Ville et de nombreux partenaires français.



Dans son allocution, l’ambassadeur Trinh Duc Hai a rappelé que le Têt constitue un lien sacré unissant les Vietnamiens à leurs racines culturelles. Il a souligné que l’année 2026 marque également le 115ᵉ anniversaire du départ du Président Hô Chi Minh à la recherche de la voie du salut national, un parcours dont une étape déterminante s’est déroulée en France.

Il a salué le rôle essentiel de l’UGVF dans la préservation de l’identité culturelle vietnamienne, ainsi que dans la consolidation des liens d’amitié entre les peuples des deux pays.

Prenant la parole à son tour, Philippe Goyheneche a adressé ses vœux de Nouvel An lunaire à la communauté vietnamienne. Il a exprimé sa reconnaissance pour la contribution active des Vietnamiens à la vie culturelle de Nogent-sur-Marne, rappelant que la municipalité soutient l’organisation de cette fête depuis 2004 dans le cadre emblématique du Pavillon Baltard.

Le marché a proposé près de 40 stands culinaires et culturels. Les visiteurs ont pu savourer des plats traditionnels comme "bánh chưng" (gateâu de riz gluant de forme carrée), le "phở" (soupe de nouilles au bœuf) ou nem (rouleaux frits), tout en découvrant des produits d’artisanat et des ouvrages vietnamiens.

Un espace intitulé "Village des enfants" a permis aux jeunes générations nées en France de s’initier aux jeux populaires et aux traditions de leur pays d’origine. Le point d’orgue de la journée a été la représentation d'une troupe artistique venue de Hô Chi Minh-Ville, avec danses folkloriques et musiques traditionnelles. -VNA/VI