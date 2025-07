Anh Minh dans le par au Championnat de golf amateur junior des États-Unis

Anh Minh devient le premier joueur vietnamien à atteindre la finale du Championnat de golf amateur junior des États-Unis 2025. Photo: USGA

Le prodige vietnamien du golf Nguyên Anh Minh est entré dans l’histoire en devenant le premier joueur vietnamien à atteindre la finale du Championnat de golf amateur junior des États-Unis 2025.



Anh Minh a battu l’Américain Nicholas Gross 3-1 en quart de finale le 24 juillet, puis est venu à bout du Chinois Qiyou Wu 4-3 en demi-finale le 25 juillet, se qualifiant ainsi pour la finale.



Le joueur vietnamien affrontera l’Américain Hamilton Coleman lors du match de championnat le 26 juillet (heure locale), qui se jouera sur 26 trous, conformément au format de la finale du tournoi.



C’est la deuxième fois qu’il se qualifie officiellement pour participer à ce prestigieux tournoi de golf, l’un des plus prestigieux pour les jeunes golfeurs au monde. Lors du championnat de l’année dernière, Anh Minh s’était incliné 3-2 face au Chinois Xihuan Chang en quart de finale.



À seulement 18 ans, Anh Minh est déjà considéré comme le meilleur golfeur masculin du Vietnam. Il est également considéré comme un candidat de choix pour l’équipe nationale vietnamienne aux 33es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games), prévus plus tard cette année en Thaïlande.



Bien que la composition définitive de l’équipe nationale n’ait pas encore été officiellement annoncée, les excellentes performances d’Anh Minh font de lui un favori pour la sélection.



Il y a deux ans, aux SEA Games 2023 au Cambodge, Anh Minh a remporté une médaille de bronze individuelle et a contribué à la médaille d’argent du Vietnam par équipes. Depuis, il a acquis une expérience internationale considérable et a maintenu une forme impressionnante lors des compétitions internationales.



Depuis début 2025, il a participé à sept tournois internationaux, dont l’Open amateur de Malaisie 2025 et le Vietnam–Korea K-Golf Lab Invitational. En 2024, il a fait équipe avec Hô Anh Huy et Lê Khanh Hung pour remporter la Nomura Cup, où il a également terminé premier du classement individuel.



En août 2025, Anh Minh devrait retourner au Vietnam pour participer au championnat national de golf 2025. Il occupe actuellement la 52e place du classement mondial amateur de golf (WAGR), soit le classement le plus élevé jamais atteint par un golfeur amateur vietnamien. – VNA/VI