AN : présentation de la Planification globale nationale pour la période 2021-2030

Les députés ont écouté jeudi matin, dans le cadre de la session extraordinaire de la 15e Assemblée nationale (AN), le document et le rapport de vérification de la Planification globale nationale pour la période 2021-2030, avec une vision 2050.Présentant le document de la Planification globale nationale pour la période 2021-2030, le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung a clairement énoncé les bases et le processus d'élaboration de la planification, la situation actuelle et l'organisation des espaces de développement du pays ces derniers temps ; les réalisations obtenues, les faiblesses et les causes.

S’agissant de l'objectif global d'ici 2030, le Vietnam sera un pays en développement avec une industrie moderne, un revenu intermédiaire élevé, en croissance économique basée sur les sciences et technologies, l'innovation et la transformation numérique. Le pays s'oriente vers le PIB annuel national d'environ 7,0% en moyenne sur la période 2021-2030 et le PIB par habitant d'environ 7.500 de dollars.





Le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung. Photo : VNA

Selon la planification, d'ici 2050, le Vietnam deviendra un pays développé, à revenu élevé. Au cours de la période 2031 - 2050, le pays vise une croissance annuelle du PIB d'environ 6,5 à 7,5 % et un PIB par habitant de 27.000 à 32.000 dollars.Afin d'atteindre les objectifs fixés, la planification définit quatre groupes de tâches clés : la formation du cadre d'infrastructure national, l'accélération de la restructuration économique en association avec l'innovation du modèle de croissance, le développement des moteurs et pôles de croissance nationaux clés et la formation et le développement de corridors économiques.Le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyen Chi Dung, a brièvement présenté les orientations de développement et la répartition des espaces des principaux secteurs et domaines ; les orientations de l'organisation des espaces de développement par région ; les orientations pour le développement du système national des cités urbaines et des zones rurales ; et les solutions et les ressources pour la mise en œuvre de la planification.Présentant le rapport de vérification de la Planification globale nationale pour la période 2021-2030, avec une vision 2050, le président de la Commission économique de l'AN Vu Hong Thanh a indiqué que le document et le rapport satisfaisaient essentiellement aux exigences relatives à la liste des documents prescrits par la Loi sur la planification.La Commission économique a demandé au gouvernement de compléter des analyses et de donner des évaluations plus claires sur des avantages et des inconvénients en termes de situation géographique, de conditions topographiques, géomorphologiques, géologiques, de ressources naturelles, de risques de catastrophes naturelles... -VNA/VI